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    第二張黑洞影像曝光！關鍵細節讓科學家超興奮

    「事件視界望遠鏡」（EHT）發布第二張黑洞影像。（歐新社）

    「事件視界望遠鏡」（EHT）發布第二張黑洞影像。（歐新社）

    2021/03/25 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕人類在2019年首次見到黑洞真實面目，令學界為之振奮。「事件視界望遠鏡」（EHT）今再發布第二張黑洞照片，乍看與首張照片相似，但所展現的細節卻大為不同。

    綜合外媒報導，從影像中可以看到，黑洞外圍的橘色光環呈現束狀，原因是受到磁力影響，科學家可對此現象描繪和測量，了解磁場在極為靠近黑洞時的物理模式，以及M87星系之所以能從核心發出噴流的原因，獲得過去從未有過的資訊。

    EHT偏振測量工作小組協調員馬蒂-維達爾（Iván Martí-Vidal）表示，此次的發現是一次重大里程碑；荷蘭奈梅亨大學教授莫西布里茲卡（Monika Mościbrodzka）則說，「在理解黑洞周圍的磁場是如何運作的問題上，我們取得了關鍵資訊。」

    根據EHT的說法，多數在黑洞周圍的物質都會被吸入，但部分會從中逃脫且射向宇宙，從M87星系核心發出的噴流可延伸至至少5000光年。

    黑洞是一個全暗的天體，密度高、質量小，重力場很強，強到周遭時空扭曲、光跑不出來，從外面看不到這個天體，但當光線受到極強的重力偏轉時，會形成「陰影」或「剪影」，EHT便是透過技術將此暗影形成圖像，成為我們今日看到的黑洞。

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