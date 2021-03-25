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    Nike去年拒用新疆棉聲明被翻出 中國網友揚言抵制

    曾經表態不使用新疆棉花的運動廠牌Nike，遭到中國網友圍剿，揚言拒絕使用Nike的產品。（彭博資料照）

    曾經表態不使用新疆棉花的運動廠牌Nike，遭到中國網友圍剿，揚言拒絕使用Nike的產品。（彭博資料照）

    2021/03/25 08:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美歐等西方國家針對新疆人權問題對中國進行制裁後，曾經表態不使用新疆棉花的國際運動廠牌Nike，遭到中國網友圍剿，揚言拒絕使用Nike的產品。

    鑑於中國在新疆維吾爾自治區大規模違反少數民族人權，歐盟和英國、加拿大、美國22日紛紛宣告制裁對此有責的中國高官。不久後，中國網路開始流傳NIKE去年3月的聲明，該聲明指公司供應鏈未使用維吾爾員工，也沒有使用新疆的紡織品和紡紗。中國為全球第一大棉花生產國，產量近85%來自新疆。

    「耐克」（Nike的中國譯名）24日晚間成為微博熱搜第一，許多中國網友看到這份聲明後，紛紛說要抵制，「反對耐克的聲明！真是枉費了國內眾多消費者多年的熱情和偏愛」、「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？痴心妄想！」、「耐克存在歧視問題，​​支持國貨，國家主權不容侵犯，堅持抵制不守規矩企業！」、「聲明不要臉！抵制耐克，滾出中國」。

    Nike是透過國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）的棉花採購協議，BCI現有的合作夥伴還包括Capri集團（Versace、Michael Kors、Jimmy Choo）、Adidas集團、迅銷集團（Uniqlo、GU）、Inditex集團（ZARA等）、Gap、無印良品、IKEA等，約有超過200個品牌。

    「耐克」（Nike的中國譯名）24日晚間成為微博熱搜第一，熱搜榜其他名次也都是有關新疆棉花的議題。（圖擷取自微博）

    「耐克」（Nike的中國譯名）24日晚間成為微博熱搜第一，熱搜榜其他名次也都是有關新疆棉花的議題。（圖擷取自微博）

    微博最近開始流傳Nike去年針對新疆的聲明。（圖擷取自微博）

    微博最近開始流傳Nike去年針對新疆的聲明。（圖擷取自微博）

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