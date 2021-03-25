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    臉書揭中國駭客藉其平台 鎖定海外維吾爾人

    2021/03/25 04:00

    〔中央社〕社群媒體巨擘臉書公司（Facebook Inc）今天表示，已封鎖一群中國駭客。這群駭客利用臉書平台鎖定住在海外的維吾爾人，並藉惡意軟體連結來感染目標對象的裝置，以利監控。

    路透社報導，這群駭客在資安產業以Earth Empusa 或Evil Eye的名稱為人所知。臉書指出，駭客鎖定維權人士、記者和異議人士，且主要是在中國遭受迫害、以穆斯林為主的維吾爾人。

    臉書表示，被鎖定人士低於500個，多半來自中國新疆，但現在主要是住在土耳其、哈薩克、美國、敘利亞、澳洲、加拿大等其他國家。

    臉書還說，駭客行為絕大多數發生在臉書以外的地方；駭客是利用臉書平台分享超連結連到惡意網站，而非直接在平台上分享惡意軟體。

    根據臉書說法，這個駭客團體利用臉書假帳號，偽裝成記者、學生、人權倡議者或維吾爾人，藉此與目標對象建立信任感，並欺騙他們點選惡意連結。

    臉書指出，駭客建立的惡意網站，使用跟熱門維吾爾和土耳其新聞網站相似的網域；他們也入侵目標對象造訪的合法網站。

    臉書也發現這群駭客建立網頁，來模仿第三方Android應用程式（App）商店，上面有祈禱和字典等維吾爾主題App，但內含惡意軟體。

    臉書調查並發現，兩家中國企業Best Lh和9Rush開發了這群駭客運用的Android工具。

    針對臉書這份報告，中國駐華府大使館未立即回覆路透社的置評要求。但北京向來否認採取網路間諜行為。

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