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    首頁　>　國際

    布林肯籲北約助抗中國脅迫 重申美國支持盟邦

    2021/03/25 02:12

    〔中央社〕美國國務卿布林肯今天向北大西洋公約組織（NATO）盟邦批評中國的「脅迫行徑」，並誓言會勝過北京，但他說美國不會強迫盟邦在美中之間選邊站。

    布林肯（Antony Blinken）今天在北約總部發表演說。德國之聲（DW）報導，布林肯談及美國與盟邦的關係、來自俄羅斯和中國的威脅，以及全球面臨的挑戰。他除了嚴詞批評中國，也呼籲美國盟邦採取團結一致的立場。

    布林肯說：「中國的脅迫行徑無疑威脅我們的集體安全和繁榮，而且它（中國）正積極致力削弱國際體系的規則，以及我們與盟邦共有的價值觀念。」

    「但那不代表各國不能在行得通的方面與中國合作，像是氣候變遷和衛生安全等挑戰。」

    布林肯承認中國在全球勢力逐漸壯大，並誓言美國會與夥伴合作，以「彌合科技和基礎建設等領域的鴻溝，也就是中國趁機施壓脅迫之處」。

    布林肯還說：「我們將仰賴創新，而非最後通牒。」

    北京與西方國家的關係近來益趨緊繃。歐洲聯盟（EU）、英國、美國、加拿大日前以中國侵犯人權為由，制裁數個中國官員和實體；中國也反祭制裁報復。

    另外，布林肯今天也重申美國全力支持北約，包括北約創立條約第5條「共同防禦」的條款。

    提及歐美關係在美國前總統川普（Donald Trump）任內陷入緊張，布林肯承認對美國的信任感「在過去幾年受到某種程度的動搖」，許多人似乎認為「美國已忘記誰是真正的盟友」。但布林肯說，美國新政府將強化對盟邦與聯盟的承諾。

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