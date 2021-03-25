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    駭人！年輕女遭逼眾目睽睽全裸吃垃圾 下體還被強塞礦泉水瓶

    中國社群媒體近日瘋傳一段影片，1名年輕女子遭其他年紀相近的女性脫光全身衣物，在其下體塞入礦泉水瓶，還強迫她吃垃圾。（圖取自微博）

    中國社群媒體近日瘋傳一段影片，1名年輕女子遭其他年紀相近的女性脫光全身衣物，在其下體塞入礦泉水瓶，還強迫她吃垃圾。（圖取自微博）

    2021/03/25 00:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社群媒體近日瘋傳一段影片，1名年輕女子遭其他年紀相近的女性脫光全身衣物，在其下體塞入礦泉水瓶，還強迫她吃垃圾，現場還有男性圍觀，驚駭影片曝光引發中國社會高度關注。

    綜合中媒報導，社群媒體微博、微信近日瘋傳1段年輕女子遭施暴影片，該名年輕女子被多名年紀相近的女性脫光全身衣物毆打，並強塞礦泉水瓶到她下體，眾人甚至強迫她吃垃圾桶裡的穢物，影片中可聽見施暴者們嘻笑說「放大的罐，拍完發給我，放（下體），塞裡面」、「她尿了，好噁心阿」。

    中國網友聽出，影片中施暴與圍觀者的口音疑似為廣西南寧腔，對此，當地婦女聯合會表示「的確有點像南寧的口音，但也有可能是南寧周邊」，目前還不知道影片來源，也無法確定具體狀況為何，因此將案件呈報給南寧市公安局110指揮中心，由警方介入調查。

    廣西南寧警方指出，現在正在組織相關部門展開調查，尚未揪出影片中的施暴者，也還沒找到受害年輕女子，因此徵求網路力量提供該案線索。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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