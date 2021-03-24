武漢肺炎》強生：英疫苗接種計畫成功 歸因貪婪和資本主義

英國首相強生（見圖）在一場非公開會議告訴國會議員，英國的2019冠狀病毒疾病疫苗施打計畫會成功是因為資本主義和貪婪，這番言論恐激怒揚言禁止疫苗出口到英國的歐盟。（路透）

2021/03/24 22:48

〔中央社〕英國首相強生在一場非公開會議告訴國會議員，英國的2019冠狀病毒疾病疫苗施打計畫會成功是因為資本主義和貪婪，這番言論恐激怒揚言禁止疫苗出口到英國的歐盟（EU）。

英國「太陽報」（The Sun）報導，強生（Boris Johnson）昨晚與保守黨議員進行Zoom視訊會議，他在會議中說：「朋友們，我們疫苗施打計畫會如此成功的原因是因為資本主義，還有貪婪。」

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強生後來試圖要收回自己說過的話，因此說「事實上我後悔這麼說」，甚至不斷要求議員「忘記我說過的話」。

目前英國施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的進展，比任何大國都還快，但現在英國發現接種計畫受到歐盟威脅。歐盟國家疫苗接種速度緩慢，同時又面臨第3波疫情來襲。

根據英國廣播公司（BBC）政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）的說法，強生顯然是對保守黨黨鞭史賓塞（Mark Spencer）開玩笑。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）指出，強生當時談到製藥公司成功地以創紀錄的速度研發出疫苗。

巴特爾沒有參與當時會議，但她說：「顯然首相其實是提到製藥公司所進行的工作，以及我們在疫苗研發當中是怎麼成為領頭羊的。」

英國等數個國家以創紀錄的時間研發出COVID-19疫苗；阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）研發的疫苗，在去年12月30日獲英國藥品監管機構批准使用。

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