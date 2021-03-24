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    17萬元葡萄酒上「太空」陳釀1年！品酒師：比地球的有花香

    12支售價5000歐元（約台幣16萬8900元）頂級葡萄酒經過了1年太空旅行，如今正在接受研究人員分析。（法新社）

    12支售價5000歐元（約台幣16萬8900元）頂級葡萄酒經過了1年太空旅行，如今正在接受研究人員分析。（法新社）

    2021/03/24 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕法國西南部的波爾多（Bordeaux）是世界上最著名和最多產的葡萄酒產區之一。其中有12支售價5000歐元（約台幣16萬8900元）頂級葡萄酒經過了1年太空旅行，如今正在接受研究人員分析，而品酒師們品嘗過了在太空陳釀1年的葡萄酒後，各自有不同的解讀。

    本月舉行的世界級品酒會上邀請了12位品酒師，品嘗其中一款經過太空旅行的葡萄酒，不僅如此，還盲測另一瓶來自同一酒窖的另一瓶葡萄酒，比較兩者差異。

    國際航空站通常不允許酒精和玻璃，因此在旅途中，這些酒都又經過一個特殊的鋼瓶包裝過。負責安排實驗的公司負責人高梅（Nicolas Gaume）在今天的記者會上說，「這項實驗著重於研究如果沒有重力對葡萄酒和葡萄樹的影響」，他說，「這還只是剛開始，而初步的結果是失重並沒有破壞葡萄酒，反而使葡萄株更有活力，非常鼓舞人心」。

    品酒雜誌《Decanter》的葡萄酒專家兼作家安森（Jane Anson）也分享了葡萄酒的味道，他說：「原本在地球的葡萄酒比去過太空的嘗起來還要年輕一點」（the wine that remained on Earth tasted “a little younger than the one that had been to space.”），地球的葡萄酒仍然更加封閉、更有丹寧味、更年輕。而太空的葡萄酒丹寧軟化了，散發出更多芬芳的花香」。

    釀酒專家杜布迪厄（Franck Dubourdieu）則說，「對我來說很難定義地球和太空的葡萄酒的不同」，12名品酒師中有些人觀察到了「橘紅色的反射」，也有人說嘗起來像玫瑰花瓣，聞起來有皮革或篝火的香氣。

    除了12支葡萄酒外，研究人員也在分析從太空帶回來的320株梅洛葡萄和卡本內蘇維翁葡萄的枝條，雖然太空中的光和水有限，但都有倖存下來，生長速度甚至還比地球上的葡萄快。只要研究人員可以確定原因，便可以幫助科學家在地球上培育更堅固的藤本植物。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    12名品酒師中有些人觀察到了「橘紅色的反射」，也有人說嘗起來像玫瑰花瓣，聞起來有皮革或篝火的香氣。（法新社）

    12名品酒師中有些人觀察到了「橘紅色的反射」，也有人說嘗起來像玫瑰花瓣，聞起來有皮革或篝火的香氣。（法新社）

    研究人員也在分析從太空帶回來的320株梅洛葡萄和赤霞珠葡萄的枝條，雖然太空中的光和水有限，但都有倖存下來，生長速度甚至還比地球上的葡萄快。（法新社）

    研究人員也在分析從太空帶回來的320株梅洛葡萄和赤霞珠葡萄的枝條，雖然太空中的光和水有限，但都有倖存下來，生長速度甚至還比地球上的葡萄快。（法新社）

    只要研究人員可以確定原因，便可以幫助科學家在地球上培育更堅固的藤本植物。（法新社）

    只要研究人員可以確定原因，便可以幫助科學家在地球上培育更堅固的藤本植物。（法新社）

    本月舉行的世界級品酒會上邀請了12位品酒師，品嘗其中一款經過太空旅行的葡萄酒，不僅如此，還盲測另一瓶來自同一酒窖的另一瓶葡萄酒，比較兩者差異。（法新社）

    本月舉行的世界級品酒會上邀請了12位品酒師，品嘗其中一款經過太空旅行的葡萄酒，不僅如此，還盲測另一瓶來自同一酒窖的另一瓶葡萄酒，比較兩者差異。（法新社）

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