17萬元葡萄酒上「太空」陳釀1年！品酒師：比地球的有花香

12支售價5000歐元(約台幣16萬8900元)頂級葡萄酒經過了1年太空旅行,如今正在接受研究人員分析。(法新社)

2021/03/24 22:50

〔即時新聞/綜合報導〕法國西南部的波爾多(Bordeaux)是世界上最著名和最多產的葡萄酒產區之一。其中有12支售價5000歐元(約台幣16萬8900元)頂級葡萄酒經過了1年太空旅行,如今正在接受研究人員分析,而品酒師們品嘗過了在太空陳釀1年的葡萄酒後,各自有不同的解讀。

本月舉行的世界級品酒會上邀請了12位品酒師,品嘗其中一款經過太空旅行的葡萄酒,不僅如此,還盲測另一瓶來自同一酒窖的另一瓶葡萄酒,比較兩者差異。

國際航空站通常不允許酒精和玻璃,因此在旅途中,這些酒都又經過一個特殊的鋼瓶包裝過。負責安排實驗的公司負責人高梅(Nicolas Gaume)在今天的記者會上說,「這項實驗著重於研究如果沒有重力對葡萄酒和葡萄樹的影響」,他說,「這還只是剛開始,而初步的結果是失重並沒有破壞葡萄酒,反而使葡萄株更有活力,非常鼓舞人心」。

品酒雜誌《Decanter》的葡萄酒專家兼作家安森(Jane Anson)也分享了葡萄酒的味道,他說:「原本在地球的葡萄酒比去過太空的嘗起來還要年輕一點」(the wine that remained on Earth tasted “a little younger than the one that had been to space.”),地球的葡萄酒仍然更加封閉、更有丹寧味、更年輕。而太空的葡萄酒丹寧軟化了,散發出更多芬芳的花香」。

釀酒專家杜布迪厄(Franck Dubourdieu)則說,「對我來說很難定義地球和太空的葡萄酒的不同」,12名品酒師中有些人觀察到了「橘紅色的反射」,也有人說嘗起來像玫瑰花瓣,聞起來有皮革或篝火的香氣。

除了12支葡萄酒外,研究人員也在分析從太空帶回來的320株梅洛葡萄和卡本內蘇維翁葡萄的枝條,雖然太空中的光和水有限,但都有倖存下來,生長速度甚至還比地球上的葡萄快。只要研究人員可以確定原因,便可以幫助科學家在地球上培育更堅固的藤本植物。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

