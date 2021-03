不爽中國報復 歐洲議會中歐投資協定審議叫停

2021/03/24 18:37

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟22日針對中共迫害新疆少數民族實施制裁,隨後中方回敬報復性制裁,引發歐方不滿,歐盟多位官員更警告,雙方近期協商的《中歐投資協定》恐因此生變,隨後歐洲議會23日更直接宣布暫停中歐投資協定的審議。

綜合外媒報導,中國外交部面對歐盟制裁反應激烈,加碼反制裁歐洲10名人員及4個實體。對此多名歐洲議會成員警告中國,直言他們不會批准中歐雙方於去年12月達成共識的投資協定,歐方也有不少智庫、學者表示反對批准協定。

歐洲議會國際貿易委員會副主席朱拉(Winkler Gyula)週一(22日)也迅速作出反應,直指中方祭出「令人無法接受的制裁」,歐洲議會決定取消原定於週二(23日)針對簽署中歐全面投資協定的審議會。

朱拉23日也在推特上發文表示,自己堅定支持歐洲議會議員及歐盟成員的立場,強調歐盟是講求價值觀和原則的。

《美國之音》指出,去年中國在多個領域對歐盟作出「重大讓步」,促使歐盟與其在投資協定上達成共識,當時多名學者分析認為這是中方為拉攏歐洲國家對抗美國與其盟國的舉措。然而該份協定還須獲得歐洲議會批准,分析人士便直言,北京在這個關鍵時刻對歐盟人員實施制裁,無異於「搬石頭砸自己的腳」。

