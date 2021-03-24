美英加歐盟制裁中國獲紐澳支持 華春瑩氣炸：嘴臉如八國聯軍

中國外交部發言人華春瑩。（路透檔案照）

2021/03/24 17:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美、英、加和歐盟對涉及迫害人權的中國官員實施制裁，澳洲和紐西蘭對此表示樂見，兩國一致認為中國壓迫新疆人權的證據確鑿。對此，中國外交部華春瑩24日痛批，美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的「五眼（Five Eyes）」情報聯盟的嘴臉有如當年晚清的「八國聯軍」，而中國已今非昔比，他們惹不起！

此前，華春瑩昨天（23日）被記者問到中國是否會擔心時，嗆聲說，中國一點都不擔心，因為這些國家加起來的人口也僅占世界總人口的11%左右，遠不如中國人口，沒有資格代表國際社會。

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在24日的例行記者會。有記者提問，澳洲和紐西蘭外長23日發表聯合聲明，稱認同美加英歐的涉疆關切，歡迎他們的制裁措施，中方有何進一步的評論？是否擔心這些國家聯合起來對華？

華春瑩表示，她昨天已經說了，中方一點都不擔心。但是我也想說，美國及其「五眼聯盟」的盟友，的確我們看到他們是進行了協調，擺出了一副要打群架的樣子，他們的嘴臉不禁讓人想起了當年的八國聯軍。

她強調，這幾個國家顯然是搞錯了時代，身子進入了21世紀的第二個10年，對中國時腦子還停留在19世紀末的晚清，他們顯然不了解中國，不了解世界。

華春瑩說，「現在的中國已經不是120年前的中國，中國人民是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的。」她表示，且聯合國有190多個成員國，「五眼聯盟等幾個盟友代表不了國際社會。」

華春瑩還說道，得道多助，失道寡助，中國坦坦蕩盪致力於同所有國家本著和平共處五項原則發展友好合作關係，看看世界地圖就知道，中國的朋友遍天下，我們有什麼可擔心的呢？

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