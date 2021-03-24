狹路相逢！正宮遇小三和丈夫逛街 2女扯髮互毆影片網瘋傳

元配（綠框）在看到小三（紅框）和丈夫後，雙方都怒不可遏，下秒便上演全武行，影片在網路上瘋傳。（圖翻攝自quepasaencalive推特）

2021/03/24 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕商場秒變羅馬競技場？哥倫比亞2名女子日前在當地一處購物中心發生嚴重肢體衝突，過程當中兩人扯髮互毆還不斷叫囂，當地媒體稱因正宮撞見丈夫及小三逛街，才會打成這樣，小三甚至打到連身上的露臍上衣都打到脫落，引發當地民眾討論，影片也被瘋傳。

根據《Infobae》報導，哥倫比亞考卡山谷省（Valle del Cauca）的財富（La Fortuna）大型購物中心，於當地時間上週六時發生一場嚴重的鬥毆事件，元配在撞見丈夫和小三後，兩方都怒不可遏，下秒便上演全武行。

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報導指出，穿著露臍上衣的小三，看到元配後不旦沒有羞愧或害怕，反倒蓄勢待發，還助跑想和元配來場「正面對決」，也不顧元配丈夫的勸阻，助跑向前和元配出拳扭打成一團，扯髮謾罵樣樣來，甚至打到連露臍上衣都脫落。

報導也說，此段毆打影片已在當地造成瘋傳，居民議論紛紛，現場目擊者稱小三先出言不遜羞辱元配，不堪受辱元配才會決定反擊，即便在場許多人想把2名女子拉開，但也有人鼓譟要她們繼續打，途中還有一名藍衣女子逃離現場。

Pelea entre dos mujeres en el Centro Comercial La Fortuna ????



Según testigos, la pelea se empezó porque un hombre fue al centro comercial con la que sería "su amante" a hacerle arreglar el celular y se encontró con su esposa. ????‍♂️#quepasaencalive pic.twitter.com/6LFIiUJde0 — Que Pasa en Cali ve! （@quepasaencalive） March 18, 2021

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