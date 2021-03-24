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    研發武肺口服藥 輝瑞啟動早期人體實驗

    製藥大廠輝瑞（Pfizer）23日透露，已在美國展開「口服武肺藥物」早期人體實驗，圖為輝瑞logo。（路透資料照）

    製藥大廠輝瑞（Pfizer）23日透露，已在美國展開「口服武肺藥物」早期人體實驗，圖為輝瑞logo。（路透資料照）

    2021/03/24 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）口服藥或能為疫情緩解帶來曙光！製藥大廠輝瑞（Pfizer）23日透露，已在美國展開「口服武肺藥物」早期人體實驗，如試驗成功且取得核准，未來可在患者第一時間出現感染跡象時提供藥物治療。

    據《路透》報導，輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗為全美首款疫苗，如今輝瑞宣佈未來或推出口服治療藥物，根據輝瑞實驗室研究，目前的抗病毒候選藥物對造成武漢肺炎的「Sars-CoV-2」病毒已出現潛在作用。

    《路透》指出，輝瑞透露，這款候選藥物為「PF-07321332」，是一種蛋白酶抑製劑，能夠避免病毒在細胞內分裂，以減少病毒複製，在應用方面，如人類免疫缺陷病毒（HIC）和C型肝炎上，蛋白酶抑制劑已證實可以進行有效治療。

    輝瑞相信，這可以為對抗武漢肺炎提供耐受性良好的治療，目前同類型療法尚未出現過安全問題，且也正在進行中。輝瑞目前也有進行另一項試驗，為住院武肺患者靜脈注射抗病毒藥物的早期實驗。

    當前美國FDA唯一核准武肺治療藥物為吉利亞醫藥公司（Gilead Sciences）生產「瑞德西韋」（Remdesivir），而輝瑞首席科學長Mikael Dolsten在聲明中表示，「這兩款（靜脈注射與口服藥物候選）都有潛力填補疫苗不足的狀況，為病患提供端對端的治療」。

    除輝瑞外，目前還有德國默克藥廠（Merck）與美國Ridgeback Biotherapeutics製藥公司共同研發的武肺口服特效藥「Molnupiravir」，以及瑞士製藥巨擘羅氏大藥廠（Roche）同美國抗病毒藥物開發商Atea Pharmaceuticals合作的口服藥。

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