研發武肺口服藥 輝瑞啟動早期人體實驗

製藥大廠輝瑞（Pfizer）23日透露，已在美國展開「口服武肺藥物」早期人體實驗，圖為輝瑞logo。（路透資料照）

2021/03/24 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）口服藥或能為疫情緩解帶來曙光！製藥大廠輝瑞（Pfizer）23日透露，已在美國展開「口服武肺藥物」早期人體實驗，如試驗成功且取得核准，未來可在患者第一時間出現感染跡象時提供藥物治療。

據《路透》報導，輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗為全美首款疫苗，如今輝瑞宣佈未來或推出口服治療藥物，根據輝瑞實驗室研究，目前的抗病毒候選藥物對造成武漢肺炎的「Sars-CoV-2」病毒已出現潛在作用。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，輝瑞透露，這款候選藥物為「PF-07321332」，是一種蛋白酶抑製劑，能夠避免病毒在細胞內分裂，以減少病毒複製，在應用方面，如人類免疫缺陷病毒（HIC）和C型肝炎上，蛋白酶抑制劑已證實可以進行有效治療。

輝瑞相信，這可以為對抗武漢肺炎提供耐受性良好的治療，目前同類型療法尚未出現過安全問題，且也正在進行中。輝瑞目前也有進行另一項試驗，為住院武肺患者靜脈注射抗病毒藥物的早期實驗。

當前美國FDA唯一核准武肺治療藥物為吉利亞醫藥公司（Gilead Sciences）生產「瑞德西韋」（Remdesivir），而輝瑞首席科學長Mikael Dolsten在聲明中表示，「這兩款（靜脈注射與口服藥物候選）都有潛力填補疫苗不足的狀況，為病患提供端對端的治療」。

除輝瑞外，目前還有德國默克藥廠（Merck）與美國Ridgeback Biotherapeutics製藥公司共同研發的武肺口服特效藥「Molnupiravir」，以及瑞士製藥巨擘羅氏大藥廠（Roche）同美國抗病毒藥物開發商Atea Pharmaceuticals合作的口服藥。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法