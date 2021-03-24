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    稱包裝有瑕疵 港澳今宣佈暫停施打BNT疫苗

    今香港武肺疫苗接種中心宣布暫停施打BNT疫苗；澳門衛生局於官網公布，批號為「210102」的BNT疫苗，發現疫苗瓶塞出現少許傾斜，須立即停止接種疫苗。圖為BNT疫苗。（美聯社）

    今香港武肺疫苗接種中心宣布暫停施打BNT疫苗；澳門衛生局於官網公布，批號為「210102」的BNT疫苗，發現疫苗瓶塞出現少許傾斜，須立即停止接種疫苗。圖為BNT疫苗。（美聯社）

    2021/03/24 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情日漸降溫，今香港武肺疫苗接種中心忽宣布暫停施打BNT疫苗，澳門衛生局在官網公布原因，批號為「210102」的BNT疫苗，發現封蓋相關的包裝瑕疵，須立即停止接種疫苗。

    根據《香港01》報導，今澳門衛生局於官網公告，收到據復星實業（香港）公司通知，發現批號為「210102」的BNT疫苗出現包裝瑕疵，故須立即暫停接種BNT疫苗。

    報導指出，BNT疫苗須儲存於攝氏零下70度，接種前才解凍。據消息人士表示，有BNT疫苗瓶塞有少許傾斜，目前尚未清楚，是否與疫苗解凍過程中的溫度變化有相關。

    目前為止德國「BioNTech」以及復星醫藥表示，還未有理由確認該產品有風險，但這段調查期間，民眾須暫停接種批號為「210102」的疫苗產品，直至調查結束，以保障安全。

    據知，港民目前約有40.3萬人施打科興疫苗、中國復星代理的BNT疫苗（港稱「復必泰」疫苗），接種科興疫苗為252800人，接種BNT疫苗則為150200人。

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