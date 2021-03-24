北韓上週試射兩枚短程飛彈 南韓軍方公布飛彈類型

北韓21日向朝鮮半島西部海域進行飛彈試射2枚短程飛彈，這是北韓11個多月來首次試射，也是在拜登政府上台後首發，（歐新社）

2021/03/24 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕北韓21日向朝鮮半島西部海域試射2枚短程飛彈，這是北韓自去年4月14日後11個多月來首次發射飛彈，也是在拜登政府上台後首次試射，不過所發射飛彈為短程巡弋飛彈，並不違反聯合國安理會協議。

據《韓聯社》報導，南韓軍方表示，北韓21日上午從向半島西部海域發射2枚巡弋飛彈，這2枚飛彈飛行距離都較短，軍方人士表示，正在分析上述飛彈的具體參數，這是北韓在拜登上台後首次試射，不過南韓息人士指出，朝鮮發射的不是彈道飛彈，沒有違反聯合國安理會決議。

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聯合國安理會決議只禁止北韓發射彈道飛彈，發射巡弋飛彈並不違反決議；美國的北韓觀察智庫「38 North」總編輯陶恩（Jenny Town）認為，如果北韓真的進行飛彈試射，那麼此舉比起過去的試射活動來說相對溫和，研判北韓透過低強度的武力示威，試探南韓和美國的反應。

此外，此次發射消息由外媒搶先爆料，引發討論，南韓輿論認為南韓聯合參謀本部為何沒有第一時間公佈北韓發射飛彈消息，消息先由外媒而非韓軍公佈是極為罕見的；對此，韓軍方人士解釋稱，軍方擔心情報力量暴露等，並沒有每次北韓試射都予以公佈，而北韓去年4月試射可以視為聯合打擊演習的一環，因此當時公佈了相關消息。

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