為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被中使館罵「小流氓」 波恩達茲：不應侮辱研究台灣問題的學者

    中國駐法國大使盧沙野（見圖）近期爭議不斷，先前曾被中國駐法使館以「小流氓」一詞辱罵的法國學者波恩達茲認為，中國使館不應侮辱從事台灣問題研究的學者。（美聯社）

    中國駐法國大使盧沙野（見圖）近期爭議不斷，先前曾被中國駐法使館以「小流氓」一詞辱罵的法國學者波恩達茲認為，中國使館不應侮辱從事台灣問題研究的學者。（美聯社）

    2021/03/24 09:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野近期爭議不斷，23日第二次被法國外交部召見，法國外交部批評中國使館對法國議員、學者及新聞工作者的侮辱已超出能被接受的限度，對法中關係造成嚴重問題。而先前曾被中國駐法國大使館以「小流氓」一詞辱罵的法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）認為，中國大使館不應向議員發出禁令或侮辱從事台灣問題研究的學者。

    根據《自由亞洲電台》 報導，波恩達茲表示，法國人是要求外交官的尊重，但中國大使館通過發動對他的「侮辱戰」，使其名譽掃地，在維持法國和中國、歐洲和中國之間的建設性對話，是比以往任何時候都更需要的。

    波恩達茲提到，他完全了解台灣問題對中國外交官很敏感，同時也尊重他們的立場，不過中國外交官也必須尊重他的立場，波恩達茲強調：「中國大使館無須阻擋法國就此問題進行公開辯論，也不應向議員發出禁令或侮辱從事台灣問題研究的學者。」

    波恩達茲認為，公開辯論必須是自由、理性和尊重的，中國外交官可在這樣的辯論空間中佔有一席之地，更可提出自己的論述，同時接受反駁和辯論，在沒有任何實質性論點的情況下，中國恐嚇和抹黑研究人員顯然是蓄意的，法國當局和社會都必須注意到這一點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抗議報復性制裁！ 歐洲6國紛紛召見中國大使
    2021/03/24 09:02

    抗議報復性制裁！ 歐洲6國紛紛召見中國大使
    中國大使低俗辱罵學者 法外交部召見表達強烈不滿
    2021/03/24 07:56

    中國大使低俗辱罵學者 法外交部召見表達強烈不滿

    大專院校期貨模擬交易競賽 即起報名
    中國秒報復歐洲制裁 沈榮欽：戰狼外交似乎越來越失控了
    2021/03/23 18:32

    中國秒報復歐洲制裁 沈榮欽：戰狼外交似乎越來越失控了
    中國駐法使館爭議多 法國學者：北京正試探法國政府
    2021/03/23 08:40

    中國駐法使館爭議多 法國學者：北京正試探法國政府

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    中國大使威脅不准訪台 法國外交部傳召強烈抗議
    2021/03/23 07:17

    中國大使威脅不准訪台 法國外交部傳召強烈抗議
    國際今日熱門
    樂見制裁中國 紐澳合發聲明：迫害新疆人權證據確鑿
    2021/03/23 10:29

    樂見制裁中國 紐澳合發聲明：迫害新疆人權證據確鑿

    德國增加印太事務參與比重 與日本簽署《情報保護協定》
    2021/03/23 12:06

    德國增加印太事務參與比重 與日本簽署《情報保護協定》

    文在寅夫婦接種AZ疫苗！為6月G7峰會訪英做準備
    2021/03/23 09:26

    文在寅夫婦接種AZ疫苗！為6月G7峰會訪英做準備

    一天200條「和諧指令」！BBC爆網路審查嚴厲情況
    2021/03/23 10:25

    一天200條「和諧指令」！BBC爆網路審查嚴厲情況

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播