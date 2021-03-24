被中使館罵「小流氓」 波恩達茲：不應侮辱研究台灣問題的學者

中國駐法國大使盧沙野（見圖）近期爭議不斷，先前曾被中國駐法使館以「小流氓」一詞辱罵的法國學者波恩達茲認為，中國使館不應侮辱從事台灣問題研究的學者。（美聯社）

2021/03/24 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使盧沙野近期爭議不斷，23日第二次被法國外交部召見，法國外交部批評中國使館對法國議員、學者及新聞工作者的侮辱已超出能被接受的限度，對法中關係造成嚴重問題。而先前曾被中國駐法國大使館以「小流氓」一詞辱罵的法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）認為，中國大使館不應向議員發出禁令或侮辱從事台灣問題研究的學者。

根據《自由亞洲電台》 報導，波恩達茲表示，法國人是要求外交官的尊重，但中國大使館通過發動對他的「侮辱戰」，使其名譽掃地，在維持法國和中國、歐洲和中國之間的建設性對話，是比以往任何時候都更需要的。

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波恩達茲提到，他完全了解台灣問題對中國外交官很敏感，同時也尊重他們的立場，不過中國外交官也必須尊重他的立場，波恩達茲強調：「中國大使館無須阻擋法國就此問題進行公開辯論，也不應向議員發出禁令或侮辱從事台灣問題研究的學者。」

波恩達茲認為，公開辯論必須是自由、理性和尊重的，中國外交官可在這樣的辯論空間中佔有一席之地，更可提出自己的論述，同時接受反駁和辯論，在沒有任何實質性論點的情況下，中國恐嚇和抹黑研究人員顯然是蓄意的，法國當局和社會都必須注意到這一點。

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