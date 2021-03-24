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    習近平與彭麗媛福建泛舟 考察「照騙」曝光！

    習近平和彭麗媛泛舟拍照。（圖擷取自新華網）

    習近平和彭麗媛泛舟拍照。（圖擷取自新華網）

    2021/03/24 08:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會落幕，其國家領導人習近平22日到他曾經執政的福建省考察，宣方指稱是為了解「生態文明建設」，以及關心茶產業發展和傳統文化傳承。不過海外媒體爆料，習所到之處都有「演員」陪他演出親民秀。

    中國官煤《新華社》報導，中國兩會之後，習近平首次離京考察，第一站到福建武夷山，接著還有星村鎮燕子窠生態茶園、朱熹園等處，並釋出多張照片，其中包括習近平和妻子彭麗媛在武夷山九曲溪搭乘竹筏的畫面。

    《大紀元》《看中國》等媒體報導，習近平考察每到一處，現場都有「群眾演員」集中等待，跟走上前的習近平問好。

    當習近平一行人到武夷山國家公園，從車上下來後，這時就有一堆群眾跟習近平奮力揮手打招呼，但在公園其他地方卻不見行人。在朱熹園時，民眾的周圍還有保鏢，習考察茶園時站在路上，「居高臨下」跟田中的農民講話，習近平和民眾互動時都保持至少5米距離。

    報導提到，習近平去年11月倒江蘇揚州考察時，當局也安排了許多群眾演員和習近平見面。今年2月習近平到貴州貴陽，當局也有安排群眾出來歡，但大多數民眾都被封在家裡。

    習近平居高臨下和農民講話。（圖擷取自新華網）

    習近平居高臨下和農民講話。（圖擷取自新華網）

    習近平所到之處都有安排民眾聚集歡迎。（圖擷取自新華網）

    習近平所到之處都有安排民眾聚集歡迎。（圖擷取自新華網）

    習近平所到之處都有安排民眾聚集歡迎。（圖擷取自新華網）

    習近平所到之處都有安排民眾聚集歡迎。（圖擷取自新華網）

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