三星堆「外星人」後代被發現？考古學家檢測DNA出爐

三星堆出土被疑外星人面具，中國四川的王守義被疑是縱目人後代。圖為中國考古的調查報告擷圖。（圖擷取網路）

2021/03/24 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川地區「三星堆遺址」再發現6個祭祀坑，出土500多件文物再度成為考古界的熱門話題，包括黃金面具等。同時，在三星堆文化中，被懷疑是「外星人」面具的縱目人，也出現疑似後裔，且已由考古學家取得血液檢測，推測這縱目人的先祖可追溯到6800年前的伏羲文化，但是，因為DNA檢測推論被認為草率武斷，而受到質疑。

中國媒體報導，長的最像三星堆「縱目人」的是王守義，他居住在四川省劍閣縣，2014年，四川省社科院的專家在一本考古筆記中，發現王守義的記錄，並找到王守義，隨即展開一連串的拍照、採訪及記錄等，還將王守義及其2個兒子都進行DNA檢測，並在2015年寫成考察報告。

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根據「四川劍閣縱目人基因檢測初步報告」，指王守義先祖可以追溯到6800多年前的伏羲文化，很可能是中國湖南新石器中早期的高廟文化的人群，在高廟文化出現原始的八卦圖案、鳳鳥、獐牙、建木等造型，與古蜀文化的特徵似乎有關聯。

王守義已在2020年去世，他兒子王鶴表示，其家族則是約300年前從湖南遷徒到山西，再遷到四川，從此在劍閣縣武連鎮定居，王鶴表示，在他的印像中，王守義沒有去過三星堆，他雖去過三星堆，卻沒有注意到縱目人青銅像。直到考察組找到，才發現父親的相貌跟縱目人很像。

但這個報告也被其他專家懷疑推測過度草率，因為在DNA檢測上，只靠內部STR分析，但變異性太大被認為不穩定，亦即容易出錯，必需有其他資料的搭配檢驗，才較可靠，且王守義家族的遷徒史與6800年前的人類遷徒史也差距甚大。

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