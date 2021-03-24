為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美媒爆北韓上週試射兩枚短程飛彈 專家：針對美韓軍演

    美媒報導指出，北韓在上週末試射兩枚短程飛彈。圖為北韓射彈示意圖。（路透）

    美媒報導指出，北韓在上週末試射兩枚短程飛彈。圖為北韓射彈示意圖。（路透）

    2021/03/24 06:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日前往南韓參與外交、國防「2+2」會談，美韓將北韓無核化問題列為韓美同盟最優先處理事項。對此，北韓聲稱不理會來自拜登政府的接觸，更稱美方此舉為「廉價把戲」。然而北韓的動作不僅於此，美媒報導指出，北韓在上週末進行飛彈試射，發射兩枚短程飛彈，專家認為，北韓很有可能是針對美韓聯合軍演而來。

    綜合美媒報導，美國官員於美國時間週二證實，北韓在上週末試射了兩枚短程飛彈，不過這兩名不具名美國官員拒絕透露有關北韓發射飛彈的其他相關細節。此事件最早事由《華爾街郵報》報導，不過美國國防部拒絕對此事回應，北韓駐聯合國代表團也沒有立即回應此事。

    而怪異的是，南北韓都未對此次試射作出回應及表態，通常北韓會公開發布試射活動消息以彰顯其技術進步，南韓也會快速更新北韓動態來凸顯挑釁作為，不過此次南北韓都未第一時間作出回應，後續動態值得觀察。

    美國的北韓觀察智庫「38 North」總編輯陶恩（Jenny Town）認為，如果北韓真的進行飛彈試射，那麼此舉比起過去的試射活動來說相對溫和，而北韓的飛彈試射和美韓聯合軍演習習相關，懷疑是針對聯合軍演而來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回應北韓！美國防部長奧斯汀：美軍今晚就可作戰
    2021/03/19 17:25

    回應北韓！美國防部長奧斯汀：美軍今晚就可作戰
    北韓無核化 美韓列優先事項
    2021/03/19 05:30

    北韓無核化 美韓列優先事項

    大專院校期貨模擬交易競賽 即起報名
    首曝拜登政府「接觸」 北韓批：只是廉價把戲
    2021/03/18 07:32

    首曝拜登政府「接觸」 北韓批：只是廉價把戲
    應戰中朝威脅 美韓強化聯防
    2021/03/18 05:30

    應戰中朝威脅 美韓強化聯防

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    國際今日熱門
    時機已到！美旅遊業致函白宮 盼暑假重開國際旅行
    2021/03/23 08:20

    時機已到！美旅遊業致函白宮 盼暑假重開國際旅行

    美英加聯手歐盟制裁中國！ 指北京侵犯人權證據確鑿
    2021/03/23 08:18

    美英加聯手歐盟制裁中國！ 指北京侵犯人權證據確鑿

    白天開飯店、晚上挖地道 他盜劫中國6座千年古塔文物
    2021/03/23 08:51

    白天開飯店、晚上挖地道 他盜劫中國6座千年古塔文物

    中國駐法使館爭議多 法國學者：北京正試探法國政府
    2021/03/23 08:40

    中國駐法使館爭議多 法國學者：北京正試探法國政府

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播