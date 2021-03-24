美媒爆北韓上週試射兩枚短程飛彈 專家：針對美韓軍演

美媒報導指出，北韓在上週末試射兩枚短程飛彈。圖為北韓射彈示意圖。（路透）

2021/03/24 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日前往南韓參與外交、國防「2+2」會談，美韓將北韓無核化問題列為韓美同盟最優先處理事項。對此，北韓聲稱不理會來自拜登政府的接觸，更稱美方此舉為「廉價把戲」。然而北韓的動作不僅於此，美媒報導指出，北韓在上週末進行飛彈試射，發射兩枚短程飛彈，專家認為，北韓很有可能是針對美韓聯合軍演而來。

綜合美媒報導，美國官員於美國時間週二證實，北韓在上週末試射了兩枚短程飛彈，不過這兩名不具名美國官員拒絕透露有關北韓發射飛彈的其他相關細節。此事件最早事由《華爾街郵報》報導，不過美國國防部拒絕對此事回應，北韓駐聯合國代表團也沒有立即回應此事。

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而怪異的是，南北韓都未對此次試射作出回應及表態，通常北韓會公開發布試射活動消息以彰顯其技術進步，南韓也會快速更新北韓動態來凸顯挑釁作為，不過此次南北韓都未第一時間作出回應，後續動態值得觀察。

美國的北韓觀察智庫「38 North」總編輯陶恩（Jenny Town）認為，如果北韓真的進行飛彈試射，那麼此舉比起過去的試射活動來說相對溫和，而北韓的飛彈試射和美韓聯合軍演習習相關，懷疑是針對聯合軍演而來。

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