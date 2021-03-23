6.4億元！班克西向醫護致敬塗鴉作品創天價紀錄

一名南安普敦綜合醫院員工，經過去年5月出現在該院的班克西向醫護致敬塗鴉作品「改變局勢的人」前。（法新社檔案照）

2021/03/23 23:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情期間，向醫護人員致敬的塗鴉作品，23日拍賣以1675萬英鎊（約6.4億台幣）落槌，寫下班克西作品拍賣價新高紀錄。

這幅塗鴉作品「改變局勢的人」（Game Changer），是去年5月第一波疫情正席捲全球時，出現在英格蘭南部南安普敦綜合醫院，畫中一名小男孩手裡拿著戴著口罩的護理師娃娃，一旁超人、蝙蝠俠玩偶被丟進字紙簍中，作品上還留有給醫護人員的字條：「謝謝你們所做的一切。我希望這幅畫能稍微照亮這裡，雖然它只有黑、白色」。

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23日在倫敦佳士得拍賣公司的拍賣會上，競標激烈，最終以1440萬英鎊外加相關作業費用成交，遠超過原本拍賣公司預估結標金額250萬到350萬之間，得主是一名未透露身分的匿名買家。拍賣所得將捐給英國國民保健服務局（NHS）慈善基金，複製品將繼續掛在南安普敦醫院展示。

佳士得說，這幅作品「將永遠是其時代的象徵：提醒世人真正改變局勢的人，以及他們所付出的重要努力」。

之前班克西作品的最高拍賣價紀錄是「下放國會」（Devolved Parliament）2019年10月在蘇富比公司寫下的將近990萬英鎊紀錄。

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