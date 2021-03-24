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    中共百年黨慶不閱兵 異議人士曝辦了會變「過街老鼠」

    習近平從2012年上任以來，中國已經舉辦5次閱兵，平均每個2年就辦1次。（路透檔案照）

    習近平從2012年上任以來，中國已經舉辦5次閱兵，平均每個2年就辦1次。（路透檔案照）

    2021/03/24 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨2021年7月1日將慶祝建黨百年，官方卻宣布不會舉辦閱兵，僅有中共總書記習近平講話，以及一連串研討會。異議人士認為，在這個節骨眼，中共已經四面楚歌，若辦閱兵怕會成為「過街老鼠」。

    根據《自由亞洲電台》報導，中國官方宣布的百年黨慶活動包括展覽、黨史叢書推出再版等，但沒有安排相關閱兵。習近平從2012年上任以來，中國已經舉辦5次閱兵，平均每個2年就辦1次，上次閱兵是在2019年中國建國70周年舉辦的北京大閱兵，「可以說是中共歷來領導人進行大閱兵次數最多的1位」。

    中國河北時事評論人士岳軍認為，中國官方此次的百年黨慶活動「看不出激奮人心的安排」，不管從中共黨史、或是中共的執政角度來看，相關「慶典」都與題目「不太相符」，他認為這些活動只是做做「表面」。

    中國異議人士季風提到，與過去的慶典相較之下，中共百年黨慶相當低調，他認為箇中原因有三，其一是想要減輕國際壓力，但還是得做給國內民眾看；其二是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）；第三個原因是美中關係尚未改善，且又與澳洲、歐盟、加拿大交惡，讓中國形同四面楚歌，「他們再這樣做（閱兵），他就成為過街老鼠了。」

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