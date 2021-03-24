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    毛澤東化身蝙蝠俠、人民幣出現維尼 澳大學展覽遭控「辱華」

    這件將人民幣上毛澤東頭像戴上蝙福俠面具的作品，引發辱華爭議。（圖擷取自aMBUSH Gallery）

    這件將人民幣上毛澤東頭像戴上蝙福俠面具的作品，引發辱華爭議。（圖擷取自aMBUSH Gallery）

    2021/03/24 00:42

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國立大學（The Australian National University，ANU）校內畫廊「aMBUSH Gallery」近日正舉辦藝術展覽，但有幾件作品被投訴涉及「辱華」而遭主辦方下架。對此，創作相關作品的藝術家拒絕道歉，強調這些作品的目的就是批評政權，包括中國政府。

    根據《立場新聞》報導，「aMBUSH Gallery」自本月12日到下月11日舉行「Don’t Shoot the Messenger」（意謂「別遷怒告訴你壞消息的人」）展覽，其中有3件作品以人民幣為主題，其中一件將毛澤東頭像戴上蝙蝠俠面具引起爭議最大，作品簡介還寫下「向那個在武漢濕貨市場吃下蝙蝠的人致敬，他讓整個世界停擺了。」

    另外兩件遭控「辱華」的作品，一張印上小熊維尼抱著似乎已經死去的跳跳虎，作品簡介寫上「中國對待維吾爾族穆斯林的狀況」；一張則是將以人臉識別系統的方框對準毛澤東頭像，象徵中國實施的社會信用體系。

    學校中國留學生發現後隨即向主辦方投訴，「aMBUSH Gallery」在18日先撤下「蝙蝠俠」作品，隨後再撤下另外2件。主辦方事後也對當地華人社區道歉，解釋藝術家的本意是為點出華人所遭受的種族歧視，以及有關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒起源的「荒誕說法」。

    創作這3件作品的雪梨藝術家科尼什（Luke Cornish）在「aMBUSH Gallery」網站上說，他這次個展的總體主題是「不公義與抗議，全球人們在反對不公義中挺身而出」，有些作品的靈感來自他到香港等地旅行，親眼目擊的群眾抗議。作品遭投訴後，他說，對「蝙蝠俠」作品帶來「種族主義」的不佳觀感感到抱歉，但他不會對另外2件作品道歉。他強調，自己創作這些作品的理念就是要批判政權，同時也不同意主辦方撤下其作品的決定，展覽的目的本來就是批評各國政府惡劣對待人民，包括中國政府在內。

    另外一件作品上可見小熊維尼抱著似乎已經死去的跳跳虎，作品簡介寫上「中國對待維吾爾族穆斯林的狀況」。（圖擷取自aMBUSH Gallery）

    另外一件作品上可見小熊維尼抱著似乎已經死去的跳跳虎，作品簡介寫上「中國對待維吾爾族穆斯林的狀況」。（圖擷取自aMBUSH Gallery）

    以人臉識別系統的方框對準毛澤東頭像，象徵中國實施的社會信用體系。（圖擷取自aMBUSH Gallery）

    以人臉識別系統的方框對準毛澤東頭像，象徵中國實施的社會信用體系。（圖擷取自aMBUSH Gallery）

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