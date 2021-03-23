舊金山N號房！「菁英中國男」群組分享女性私密照、使用心得

近日有網友爆料美國舊金山灣區出現由中國菁英男創建的色情群組，成員在裡頭分享身邊女性不雅照、影片和個資。（圖擷取自@Pfaueninsel 微博）

2021/03/23 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕前幾年韓國「Ｎ號房事件」震驚國際，近日又在美國舊金山灣區（The Bay Area）驚傳Ｎ號房翻版事件。有網友爆料指出，位於美國矽谷、灣區某大廠的一批「菁英中國男青年」，在微信上組了類似N號房的「灣區友好群」，祕密在群組內散佈身邊或約砲女性的不雅照、影片和個資，還會分享「使用心得」，行徑相當惡劣。

一名微博主「Pfaueninsel」21日收到網友爆料，指美國舊金山灣區近期出現一個由「菁英中國男青年」創建的色情群組，明確表示「專門」分享17至30歲的女性私密照，群組有多達500人在裡面交換女性不雅照片、影片和個資。成員將女性當作商品般在群組裡推薦，並分享「使用心得」。

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爆料網友原先也在該群組裡，因為實在看不下去，憤而退群並出面爆料。從曝光的聊天截圖可以看到如：「大家有沒有推薦的妹子」、「我有妹子，17-30歲的都有，華人黑人墨西哥白人」、「17歲的都會抓著我的手往她褲兜裡伸」、「分享一個小騷貨」等等不堪入目的言詞。

「Pfaueninsel」透露，有灣區女性發現自己的個資被分享到群內，感到毛骨悚然且害怕，於是在網路上發文公開群裡2男的手機號碼，沒想到竟被群組成員威脅要肉搜她，該女子嚇得趕緊刪文、關帳號。「Pfaueninsel」也氣憤表示，「請所有有良心的知情人，公開相關信息，同時做好保護自己的準備。不要以為這些東西，受過高等教育，有一個正經工作，就一定是有底線的。他們當中，挺多不像人的，不僅不如狗，比蛆還有害。」

網友看了紛紛表示，「把他們的齷齪事跡發給他們公司人資，搞掉這群蛆的工作」、「這個群也太噁心」；但也有不少網友無奈表示，其實這種群組非常多。

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