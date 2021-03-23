中國秒報復歐洲制裁 沈榮欽：戰狼外交似乎越來越失控了

加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書指出，中國的戰狼外交似乎越來越失控了。（路透檔案照）

2021/03/23 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟針對中共對維吾爾族人的暴行，宣布制裁4名中國官員與1個機構之後，中國政府基於報復，立刻宣布將5名歐洲議會議員、荷蘭、比利時、立陶宛3名國會議員、2名學者和4個歐洲機構列入黑名單，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書指出，中國的「戰狼外交」似乎越來越失控了。

沈榮欽表示，中國此舉不僅引來被制裁的德國歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在推特上嘲諷，笑中國的制裁範圍不包括台灣；更重要的是，中國此舉惹惱歐洲議會的議員，威脅將拒絕同意《歐盟中國投資協議》，若真屬實，將是習近平外交上的一大挫敗。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽回憶，去年年底當德國總理梅克爾擔任歐盟輪值主席時，和中國完成《歐中投資協議》，輿論無不認為是習近平外交的一大勝利，在川普與拜登為選舉結果膠著之際出手，重挫拜登宣稱的聯合國際對抗中國的策略，歐中雙方自2014年開始談判投資協議，投資協議不同於自由貿易協議，而在保障彼此的投資，不會遭受地主國不合理的沒收、歧視性待遇，以及侵害智慧財產權的作法，同時設立處理爭端的機制，以避免外國投資者受到本地不公平的法院審理。

沈榮欽強調，歐中雙方爭議的焦點自然是歐洲在中國的投資者是否會被強迫技術移轉，或是受到不合理補貼中國國企的不公平競爭或是歧視性待遇，以及產品及服務市場對於外國投資者的開放時間表。這當中的每一項都令歐盟與中國產生巨大的分歧。當去年年底中國突然讓步，雙方達成簽署《歐中投資協議》共識時，咸認為歐盟獲得經濟上的利益，但是中國則是地緣政治上的勝利者。

沈榮欽提到，事實上，歐盟本次基於人權而宣布制裁的對象並非僅針對中國，同時被制裁的還包括2名利比亞人、2名俄國人、2名北韓人、1名南蘇丹人，和厄利垂亞的1間機構，接下來商討的對象還包括衣索比亞和土耳其，但唯獨中國的反應最激烈也最迅速，似乎放棄了尋其他途徑斡旋之道，而以「大國的面子」優先。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法