賞花避人潮 東京近郊「有料」公園人氣夯

東京近郊的付費民營公園百花綻放。（記者林翠儀攝）

2021/03/23 17:15

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕東京都心的櫻花22日進入滿開狀態，雖然緊急事態宣言已解除，但為避免賞花人潮湧入，多數公立或都立公園均採管制措施，部分東京民眾乾脆遠離都心，轉往郊區的「有料」（收費）民營花園，即使需要付出較高昂的門票費用，為了能盡情賞花也甘願。

東京近郊的付費民營公園成為民眾賞櫻的私房景點。（記者林翠儀攝）

東京都心的染井吉野櫻22日宣布滿開，與去年並列史上最快滿開記錄。隨著緊急宣言解除，很多民眾趁著晴朗的天氣出門透氣賞櫻，不過包括上野公園、新宿御苑、井之頭公園等知名的賞櫻景點均禁止民眾席地設宴賞花或採人數限制措施，六義園、小石川後樂園等都立庭園甚至臨時休園謝絕訪客。

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櫻花盛開，鳥兒也忙著採蜜。（記者林翠儀攝）

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在日本爆發蔓延，已進入第2個櫻花季，長期自肅生活造成的苦悶，很難抵擋春天百花盛開的誘惑，很多民眾乾脆轉往郊區，尋找「花美人少」的私房景點，門票價格偏高具有「以價制量」效果的民營花園成為選項之一。

溫室內花團錦簇的吊花。（記者林翠儀攝）

位於東京近郊稻城市的一家民營花園，園內除了種植15000棵花木之外，還能欣賞各種季節的花草，園內的溫室有300盆花團錦簇的吊花，每天定時播出花的光雕秀，真花與數位光雕共同營造如夢似幻的四季美景。園內還有一間與花草共舞的星巴克咖啡，由於這也是星巴克在日本植物園內首次展店，吸引很多星巴克迷來此朝聖。

花的光雕秀。（記者林翠儀攝）

首次在日本國內植物園內展店的連鎖咖啡店。（記者林翠儀攝）

咖啡廳與植物盆栽結合。（記者林翠儀攝）

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