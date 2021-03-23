韓前總統朴槿惠不繳罰金 7000萬豪宅被扣押

南韓司法界今（23）日透露，由於朴槿惠遲未繳交罰金和犯罪所得，檢方已在上月23日扣押朴位於首爾要價約7000萬的豪宅（見圖）。（歐新社）

2021/03/23 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠因親信干政案與收賄案入獄，但遲未繳交總計215億韓圜（約台幣5.4億元）的罰金和犯罪所得。南韓司法界今（23）日表示，檢方已在上月23日扣押朴位於首爾要價約7000萬的豪宅。

《韓聯社》報導，南韓最高法院「大法院」今年1月14日對朴槿惠案進行終審宣判，朴共被判處有期徒刑20年、罰金180億韓圜（約台幣4.5億元），並須追繳犯罪所得35億韓圜（約台幣8800萬元），全案定讞。檢方次日隨即向朴下達罰金和追繳金的繳納命令。

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南韓法律規定，罰金應在判決生效後30日內繳納，如果無法繳納罰金和追繳金，檢方可採取強制執行和沒收隱匿財產等措施。但直至2月22日，朴槿惠仍未繳納相應金額，檢方因此扣押朴位於內谷洞的住宅。

據報，檢方曾於2018年申請對朴槿惠的內谷洞住宅和存款、支票等30億韓圜（約台幣7500萬元）進行追繳保全，法院接受該請求凍結其資產，依當時基準地價，這棟位於首爾南部富裕社區的2層樓住宅，價值約28億韓圜（約台幣7000萬元）。

報導指出，截至本月16日，檢方已對朴槿惠的金融資產採取強制執行措施，追繳26億韓圜（約台幣6500萬元），並將沒收的房地產委託南韓資產管理公社進行拍賣。

南韓前總統朴槿惠（見圖）因親信干政案與收賄案入獄，還必須繳交總計215億韓圜（約台幣5.4億元）的罰金和犯罪所得。（歐新社）

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