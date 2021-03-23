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    一天200條「和諧指令」！BBC爆網路審查嚴厲情況

    前中國社群媒體「新浪微博」審查員的劉力朋，日前接受BBC中文網專訪，揭露中共當局言論審查的秘辛。（圖翻攝自EricLiu_USA推特）

    前中國社群媒體「新浪微博」審查員的劉力朋，日前接受BBC中文網專訪，揭露中共當局言論審查的秘辛。（圖翻攝自EricLiu_USA推特）

    2021/03/23 10:25

    〔即時新聞／綜合報導〕BBC持續和中國鬥法！曾擔任中國社群媒體「新浪微博」審查員的劉力朋，近日接受英國廣播公司（BBC）中文網專訪，他在訪談中批露了中共對網路審查的運作及嚴厲程度，也爆料了他任職時，一天最多曾收到200條指令，要求他刪除貼文或隱藏敏感字詞。

    根據《BBC中文網》的報導，於去年移民美國的劉力朋，曾在2011到2013年擔任新浪微博的內容審查員，他透露自己沒受過培訓，也沒指導手冊，只要在中國出生長大，受過基本教育的公民，都能擔任此職，因為中共當局所在意的敏感字詞，只要你「政治正確」，一定都能輕易分辨。

    報導提到，劉力朋任職期間，並沒有收到像是工作守則般的「指導手冊」，基本上就是告知大原則，像是哪些敏感字詞的貼文需要刪除，哪些是中共官宣的資訊要發表，如果發生了一起政治事件，和其相關的「關鍵字」都必須刪除或隱藏。

    報導指出，他初期擔任審查員時，一開始每天接收到的指令，可能也就10幾個，到後來一天增加至數十個要求刪除貼文或隱藏的敏感字，到最後更誇張，一天能收到200條「控管網路言論」的指令。

    報導也揭露了劉力朋的「審查日誌」，其中2014年8月23日的審查指令中包含了「長沙火車站一男子將3人劃傷，傷者無大礙，新聞內容注意處理聯繫新疆人砍人的謠言內容」及「昨晚在長春市創業大街大潤發超市門口發生一起砍人事件，被捅傷者傷勢較嚴重，在新聞出來前，說是新疆人所為的都刪。一般討論的不用處理」。

    此外，《香港01》則指出，近期英媒BBC和中國官媒「環球電視網（CGTN）」的鬥法不斷，今年2月4日中國外交部怒批BBC涉中及涉疆新聞報導不符事實，隨即英國通訊管理局（Ofcom）便撤銷了CGTN的執照，中共當局為了反制英國，也於2月12日起禁播BBC世界新聞頻道，香港隨後跟進。

    劉力朋在擔任新浪微博言論審查員時所使用的「審查日誌」。（圖翻攝自BBC中文網）

    劉力朋在擔任新浪微博言論審查員時所使用的「審查日誌」。（圖翻攝自BBC中文網）

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