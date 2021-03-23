中國駐法使館爭議多 法國學者：北京正試探法國政府

波恩達茲（右三）觀察中國駐法使館近期作為，推測北京正在試探法國政府。圖為波恩達茲2019年12月隨法國研究團來台時與外交部長吳釗燮合影。（圖擷取自外交部推特）

2021/03/23 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使館日前在推特以「小流氓」一詞形容法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz），引起法國政界及網友不滿，中國駐法國大使館21日更發長文反擊，稱「若有戰狼，世因為瘋狗太多」。波恩達茲日前接受法媒專訪時指出，北京當局在試探法國政府，法國應該點明，某些言辭已經觸及到極限。

《法廣》引述波恩達茲接受法媒《星期日報》（Le Journal du Dimanche）專訪內容，被問到為何會被中國駐法使館攻擊時，波恩達茲認為，他在媒體及社群網路比較活躍，同時也是少數會直接回應中方的人，所以中方要反駁的時候會「更容易」。波恩達茲表示，對一些事不該保持緘默，「我有我的理論根據」，同時也希望能向任何主題一樣來討論中國議題。

請繼續往下閱讀...

至於此次事件是否代表中國外交更強硬，波恩達茲認為，這和中國駐法大使盧沙野個人有關，盧和其他駐外使節不同，特別是其他駐歐的使節不同，駐法大使不僅針對記者、法國地方官員，現在又針對法國學者採取極具攻擊性的言辭。波恩達茲被問到此事件是否會影響工作，波恩達茲則表示並不影響，他也開玩笑地說：「如果明天我去申請去中國，我肯定是拿不到簽證的。」

針對此事件，波恩達茲認為，法國當局採取任何形式的反應都非常重要，如果是俄羅斯或美國使館做出同樣的事情，這是絕對行不通的，而中國正在試探法國，「我們應該說明這是有界限的，而且已經觸及到了極限」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法