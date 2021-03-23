白天開飯店、晚上挖地道 他盜劫中國6座千年古塔文物

被盜古塔。（圖擷取自網路）

2021/03/23 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西警方近日破獲一個盜墓銷贜集團，據調查，衛姓主嫌盜墓失風被捕，獄中10年被「前輩」調教，撰寫一本「盜墓筆記」，出獄後靠著這本筆記，精密策劃做案，跟同夥假扮夫妻，在咸陽多座千年古塔附近開飯店，晚上就挖掘地道偷古物，5年時間把附近6座千年古塔的文物洗劫一空。

被盜花卉紋鎏金銀棺。（圖擷取自網路）

綜合媒體報導，被衛姓主嫌鎖定偷竊的6座古塔，都是唐宋時期古塔，他偷得阿育王塔、金佛骨、舍利子、釋迦牟尼涅槃像、琉璃瓶、銅鏡、銅佛等95件文物，以整批「打包出售」出式銷贜，獲利至少數億元。

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被盜釋迦牟尼涅槃像。（圖擷取自網路）

據調查，衛某在2011年再入咸陽時，最早鎖定的是興平的清梵寺塔，在塔對面開家賣燒餅小店，白天賣燒餅、晚上挖地道，每天挖一袋土，實穿寬約8公尺的馬路，花11個月打通盜洞到清梵寺塔，然從後從塔內盜出一座銀製阿育王塔、金佛骨、舍利子、銅鏡等文物。

佛塔中失竊的舍利。（圖擷取自網路）

然後再接著以同樣手法，與同夥先後在陝西蒲城縣、岐山縣、旬邑縣及山西代縣盜掘南塔、太平寺塔、泰塔等古塔，盜出的古物包括釋迦牟尼涅槃像、銅棺、銀棺、舍利子、銅質佛像等文物。

被盜「板凳佛」。（圖擷取自網路）

2015年初，衛某集團進到彬州市唐代開元寺塔，這次是開一家川菜館，還大張旗鼓的找「風水師」找地點、辦理飯店的營業執照，在飯店內，花6個月打通一條深約8公尺、寬20多公尺的地道，直通開元寺塔地宮，不料這座古塔地宮已嚴重積水又花了時間先用水泵將積水抽乾後，盜走了石棺、銅棺、銀棺、金棺、骨質舍利、銅質菩薩像、銅鏡等文物，這批被盜文物共49件，也是這團夥收獲最大一批，光是流到浙江一帶就高達2300萬人民幣（約9890萬台幣）

犯罪集團挖掘地道。（圖擷取自網路）

但也是這批開元寺塔古物被警方盯上，從追贜到追人，發現他們前後流竄在10省、逾20城市，終於在2017年一舉破獲整個盜墓銷贜集團，23人被逮，近日這個盜墓集團被判刑，主嫌衛某被判15年，其餘22人被分別判處緩刑到14年有期徒刑不等的刑罰。

被盜古寺之一清梵寺。（圖擷取自網路）

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