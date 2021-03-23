中國大使威脅不准訪台 法國外交部傳召強烈抗議

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文表示，中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。（路透資料照）

2021/03/23 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使盧沙野近日威脅法國國會小組取消訪問台灣的行程，並辱罵法國學者是「小流氓」，種種行徑引發法國輿論憤怒。法國外交部22日嚴重譴責中國使館，並要求召見盧沙野以表達不滿。中國使館則稱22日盧沙野行程已滿，23日才有空去法國外交部。

法國外交部22日新聞稿指出，有鑑於中國使館近期的不當言論，包括威脅法國國會議員和侮辱學者，法方重申「維也納外交關係公約」對外館運作的相關規範，特別是在公開言論方面，敦促中國使館嚴格遵守這些規則。

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新聞稿提到，法國尊重原則與基本自由適用於每個人，包括學術與研究自由、個人自由、對權力分立與法國憲法原則的尊重。法方對獨立學者遭侮辱和與法國議員的爭議，不僅無法接受，也不能存在中國使館負責推動的法中關係裡面，中國使館應該尊重三權分立的原則，以及法國的所有法律。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文也說，「中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。我已要求召見中國駐法大使，以嚴正提醒他這些訊息。」

中國大使館22日推文表示，盧沙野由於行程關係無法前往法國外交部，大使將在23日前往外交部，針對歐盟制裁中國個人和實體，以及台灣相關問題進行說明。

中國駐法大使盧沙野日前致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），威脅取消訪台且不應與台灣接觸，引發批評。法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）對此在推特上嘲諷中國使館，中國使館則辱罵波恩達茲是「小流氓」、「瘋狂的鬣狗」，引起法國輿論憤怒。

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Les propos de l’ambassade de Chine en France et les actions contre des élus, chercheurs et diplomates européens sont inadmissibles. J’ai demandé que l’ambassadeur de Chine soit convoqué pour lui rappeler fermement ces messages. — Jean-Yves Le Drian （@JY_LeDrian） March 22, 2021

L’Ambassadeur LU Shaye ne s’est pas rendu aujourd’hui au MAE français en raison d’agenda. Demain, il s’y rendra pour entreprendre des démarches auprès de la partie française sur les sanctions imposées par l’UE aux individus et aux entités chinois et les questions liées à Taiwan. — Ambassade de Chine en France （@AmbassadeChine） March 22, 2021

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