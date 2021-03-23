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    中國大使威脅不准訪台 法國外交部傳召強烈抗議

    法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文表示，中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。（路透資料照）

    法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文表示，中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。（路透資料照）

    2021/03/23 07:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使盧沙野近日威脅法國國會小組取消訪問台灣的行程，並辱罵法國學者是「小流氓」，種種行徑引發法國輿論憤怒。法國外交部22日嚴重譴責中國使館，並要求召見盧沙野以表達不滿。中國使館則稱22日盧沙野行程已滿，23日才有空去法國外交部。

    法國外交部22日新聞稿指出，有鑑於中國使館近期的不當言論，包括威脅法國國會議員和侮辱學者，法方重申「維也納外交關係公約」對外館運作的相關規範，特別是在公開言論方面，敦促中國使館嚴格遵守這些規則。

    新聞稿提到，法國尊重原則與基本自由適用於每個人，包括學術與研究自由、個人自由、對權力分立與法國憲法原則的尊重。法方對獨立學者遭侮辱和與法國議員的爭議，不僅無法接受，也不能存在中國使館負責推動的法中關係裡面，中國使館應該尊重三權分立的原則，以及法國的所有法律。

    法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文也說，「中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。我已要求召見中國駐法大使，以嚴正提醒他這些訊息。」

    中國大使館22日推文表示，盧沙野由於行程關係無法前往法國外交部，大使將在23日前往外交部，針對歐盟制裁中國個人和實體，以及台灣相關問題進行說明。

    中國駐法大使盧沙野日前致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），威脅取消訪台且不應與台灣接觸，引發批評。法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）對此在推特上嘲諷中國使館，中國使館則辱罵波恩達茲是「小流氓」、「瘋狂的鬣狗」，引起法國輿論憤怒。

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