歐洲抨擊中國制裁行徑 歐洲議會議員籲訪問台灣

2021/03/23 04:21

〔中央社〕歐洲多位政壇領導人今天齊抨擊中國制裁歐洲議會及多國國會議員，強硬表態不能接受，且中國反人權行徑也引發歐洲議會議員發出訪問台灣呼聲。

許多人權專家批評，中共在新疆拘留營中至少拘禁100萬人，甚至部分西方政界人士指控北京當局動用刑求、強迫勞動和強制節育等手段。加拿大和美國稱中國在新疆地區對待維吾爾族穆斯林的方式構成種族滅絕後，荷蘭國會也跟進。

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歐盟27成員國大使在3月17日協商達成一致，針對新疆維吾爾族人遭受大規模迫害對中國實施制裁，而今天歐盟在外長會議正式批准對中國4名官員和一家建設公司祭出制裁，但中國隨即反擊，並擴大至對10名歐盟人士及4個實體祭出制裁。

歐方遭制裁對象包括5名歐洲議會議員、以及荷蘭、比利時、立陶宛國會議員，還有歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會。

中國行徑引發歐洲政壇強力抨擊，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）說不能接受中國舉動，並表示荷蘭外長已召見中國駐荷大使表達荷蘭極度不滿。

歐洲議會主席薩索里（David Sassoli）表示，中國的決定是不可接受的，並且將產生後果。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則抨擊北京的報復性制裁是「不可接受」，並說這不會改變歐盟捍衛人權決心。

而德國外長馬斯（Heiko Maas）說，中國展開的制裁措施是完全不可理解。另比利時外長威爾梅斯（Sophie Wilmes）強調比利時堅決反對中國對比利時國會議員制裁，將與歐盟成員國採取一致措施。

中方制裁歐方名單包括5位歐洲議會議員，分別是歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、以及法國籍的格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）、保加利亞籍久什尤克（Ilhan Kyuchyuk ）以及斯洛伐克籍的萊克斯曼（Miriam Lexmann）。

其中包瑞翰今天在推特發文表示，中國領導人讓他知道，不允許訪問中國、香港或澳門，但他說「那裡還有台灣」。 而德國籍的歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）隨後發文，表示在歐盟制裁中國數小時後，歐洲議會議員受到中共的制裁，他強調歐洲不會屈服會繼續發聲，另也呼應包瑞翰，表示或許是時候訪問台灣？

其它被中方制裁的人士還包括荷蘭國會議員史卓瑪（Sjoerd W. Sjoerdsma）、比利時國會議員寇拉提（Samuel Cogolati）、立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）、以及德國學者鄭國恩、瑞典學者葉必揚等。其相關人員及其家屬被禁止入境中國及香港、澳門特別行政區，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國往來。

特別的是中方這次將歐盟理事會政治與安全委員會納入制裁，由於委員會是歐盟27國大使組成，目前不清楚中方是制裁委員會工作人員還是包括27國大使。

此外今天除歐盟外，包括美國、加拿大及英國也聯手相繼制裁新疆官員。由於美國國務卿布林肯今天起出訪歐洲，本週將與歐盟領導人會晤，這項議題是否會成為歐美重建跨大西洋盟友關係的一環也受矚。（編輯：張佑之）

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