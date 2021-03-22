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    批中國吃定拜登政府軟弱 龐皮歐這張照片讓網友跪了

    2018年10月8日，龐皮歐（左）接見楊潔篪。（影片擷圖）

    2018年10月8日，龐皮歐（左）接見楊潔篪。（影片擷圖）

    2021/03/22 20:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐20日受訪時直言，北京吃定拜登政府對中政策軟弱，中共中央外事辦公室主任楊潔篪才敢在阿拉斯加會談中態度囂張。隨後，推特瘋傳2018年10月8日龐皮歐接見楊潔篪的照片，網友直呼「怪不得要變戰狼，這大概是『老虎楊』最想刪的一張照片」、「這就是中國面對共和黨與民主黨的差異」。

    楊潔篪在美中高層會談「開場白」時突襲美方，開罵17分鐘，還嗆聲「美國沒有資格居高臨下同（跟）中國說話，中國人不吃這一套！」相較之下，楊潔篪2017年3月及2018年2月兩度以中國國務委員身分前往華府，求見當時的美國國務卿提勒森，態度顯得低調、謙恭。

    提勒森的接班人龐皮歐也隨後於2018年10月接見楊潔篪，網友翻出相關照片，在推特有人不禁感慨，中國欺善怕惡，只吃「川普大帝」那一套。

    針對楊潔篪的「戰狼秀」，龐皮歐20日接受《福斯新聞》專訪時強調，美國必須展現領導能力，否則美國「只會陷入麻煩」，「軟弱導致戰爭及敵對」，他認為，中共就是知道拜登政府對中軟弱才會有如此表現。

    龐皮歐並表示，如果是他在場，就會直接在武漢肺炎問題上攻擊中國的痛點。

    2018年2月，楊潔篪（左）前往華府拜會當時的美國國務卿提勒森。（美聯社資料照）

    2018年2月，楊潔篪（左）前往華府拜會當時的美國國務卿提勒森。（美聯社資料照）

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