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    日友台議員團體集會 美首次派駐日公使參加

    日華議員懇談會會長古屋圭司（右）將該會挺台決議，面交給駐日代表謝長廷。（記者林翠儀攝）

    日華議員懇談會會長古屋圭司（右）將該會挺台決議，面交給駐日代表謝長廷。（記者林翠儀攝）

    2021/03/22 20:41

    〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本友台國會議員團體「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）今天在東京一家飯店召開年會，除了邀請駐日代表謝長廷參加之下，今年美國駐日首席公使尼古拉斯．希爾（Nicholas M. Hill）也獲邀與會，美方外交官首次出席日華懇的集會，以具體行動展現對台灣的重視。

    對於美方首次派公使與會，日華會長古屋圭司在會後記者會中說明背景指出，美國國務卿布林肯日前與中國楊潔篪等人舉行美中高層戰略對話，雙方針鋒相對的狀況可說是超乎預期。

    古屋表示，日華懇認為日美台也有必要進行戰略對話，所以他詢問駐日美國大使館的意向，後來駐日美國首席公使獲得美國國務院的批准出席，古屋認為美日台戰略對話或許範圍還可以擴大。

    古屋表示，原定在去年5月舉辦的首屆日美台議員戰略對話，因疫情而取消，今年預計在5月連休後以線上方式舉辦，討論的議題為共享同樣價值觀的國家的合作，像是印度太平洋地區的安全保障等議題。

    具有防衛相身分的日華懇幹事長岸信夫並未在今天的會議中現身，不過有68名日本國會議員出席，會中通過「2021年度基本方針」決議文，並面交給謝長廷，表明對台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）及加入CPTPP等之支持。

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