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    澳洲百年一遇大洪患！數十個城鎮淹沒 數萬人恐流離失所

    新南威爾斯州霍克斯伯里河大橋被淹沒。（彭博）

    新南威爾斯州霍克斯伯里河大橋被淹沒。（彭博）

    2021/03/22 19:29

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部連日暴雨成災，今日東南部豪雨持續發威，更加劇這場被稱為「百年一遇」的洪患。截至目前，澳洲人口最多的新南威爾士州有數十個城鎮被淹沒，緊急服務處人員擔心可能有5萬4000多人將流離失所。

    根據《美聯社》報導，截至週一為止，新南威爾士州有1萬8000人被迫撤離，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）稱此為「百年一遇」的災難，她指出，該州有38個地區被列為災區，不知道歷史上是否有任何一州曾像這樣接連受到疫情大流行、極端天氣災害侵襲。

    據報導，氣象局預估這場雨還會持續下到星期三，當地緊急服務處則表示，這場大雨可能帶來了1961年來最嚴重的水災。在新南威爾士州的中北部海岸和雪梨西部，有成千上萬的人接收到40次洪水預警、20次疏散命令。

    國家氣象局預報員羅賓遜（Justin Robinson）指出，他從事工作20年，這可能是他見過最嚴重的水災。羅賓遜也說，雪梨霍克斯伯里市尼皮恩山谷地區的水位於週日達到最高，高於1961年的水位紀錄。

    慶幸的是，根據澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指出，到目前為止沒有人因災喪生，但是他也警告，建築物、道路、樹木的根基遭到沖刷後，都會造成危險，水位上升到接近電線，也同樣有安全風險。

    澳洲人口最多的新南威爾士州有數十個城鎮被淹沒。（美聯社）

    澳洲人口最多的新南威爾士州有數十個城鎮被淹沒。（美聯社）

    新南威爾士州一台車遭洪水淹沒。（路透）

    新南威爾士州一台車遭洪水淹沒。（路透）

    新南威爾士州一台挖土機被淹沒。（美聯社）

    新南威爾士州一台挖土機被淹沒。（美聯社）

    緊急服務處人員搭船前往照顧患者。（路透）

    緊急服務處人員搭船前往照顧患者。（路透）

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