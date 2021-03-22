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    武漢肺炎》南非暫停施打AZ疫苗 100萬劑轉賣非洲14國

    南非今天宣布，已賣出100萬劑AZ疫苗給14個非洲國家。（路透）

    南非今天宣布，已賣出100萬劑AZ疫苗給14個非洲國家。（路透）

    2021/03/22 17:25

    〔中央社〕南非衛生部今天宣布，已賣出100萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，供14個非洲國家分發。

    南非原本以AZ疫苗展開接種計畫，但AZ疫苗對南非變種病毒的效力讓人質疑之後，南非上月暫停接種，轉為宣布打算將這些疫苗賣給非洲聯盟（African Union）國家。

    衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）在聲明中表示，「已發送的第1批疫苗將嘉惠9個非洲聯盟成員國，剩餘部分本週收集齊後將對另5國發放」。

    南非2月初啟動疫苗接種計畫，準備為5900萬人口施打印度製造的AZ疫苗，當時首批疫苗運抵南非時，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）還前往機場停機坪迎接。

    但約翰尼斯堡金山大學（University Witwatersrand）研究指出，AZ疫苗對南非變種效力「有限」之後，政府暫停接種計畫。

    至今南非累計150萬確診，其中5萬2000人病逝。

    南非已向嬌生集團（Johnson & Johnson）與輝瑞大藥廠（Pfizer）訂購疫苗，現在希望能替2/3人口接種，不過迄今僅施打了18萬3000劑。

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