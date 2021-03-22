等不到開票... 剛果在野黨總統候選人感染武肺病逝

剛果共和國主要在野黨總統候選人科爾拉斯（Guy Brice Parfiat Kolelas），在感染武漢肺炎後病逝，等不到選舉結果出爐。（法新社）

2021/03/22 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕剛果共和國（以下簡稱剛果，與民主剛果不同）昨（21日）進行總統大選，將在4天內開票完成，但主要在野黨總統候選人科爾拉斯（Guy Brice Parfiat Kolelas）此時驚傳感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病逝，等不到選舉結果出爐。

據《路透》報導，科爾拉斯競選團隊於21日大選當天表示，61歲總統候選人染疫後住進醫院治療，可能會送往法國接受照護，孰料今天（22日）就證實了科爾拉斯的死訊。

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競選陣營發言人恩佐盧弗瓦（Justin Nzoloufoua）不願說明死亡原因，僅透露科爾拉斯當時正準備送往醫療照顧更好的地方。

科爾拉斯20日曾公開他躺在病床上的影片，只見他已裝上氧氣罩且呼吸相當用力，科爾拉斯直說自己正在和死亡戰鬥，呼籲選民用選票來改變剛果。

科爾拉斯在2016年總統大選中拿到第二高票，他被視為現任總統恩格索（Denis Sassou Nguesso）的主要挑戰者，恩格索目前已連續執政36年，在選舉前各界都分析他將會繼續連任。

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