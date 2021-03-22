不妙！法國變種病毒能躲過核酸檢測 染疫8人全死

法國發現的新變種病毒，似乎能避開一般的PCR核酸檢測，8名染疫者已全部死亡。示意圖。（法新社）

2021/03/22 14:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國西北部布列塔尼大區（Brittany）上週證實出現全新的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒。經初步分析，該變種病毒似乎能躲過一般的PCR核酸檢測，最新的消息傳出，8名感染者已全部死亡，初步顯示該病毒株傳染力恐較全球其他變種毒株更強，也比原先預期更致命！

據法國《快訊報》（Ladepeche）報導，3月13日，當地濱海城市拉尼永（Lannion）的一家醫院發現了79例COVID-19病毒感染病例，其中8例帶有該病毒變種，這8宗案例中，7名患者原本都順利通過核酸測試，判定為陰性。最終，研究人員透過對感染者的血液樣本和呼吸系統組織進行檢測，才發現了這款新型變種毒株

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科學家將這款法國變種病毒命名為「le variant breton（不列塔尼變種毒株）」。布列塔尼一直是法國武肺確診病例最少的地區之一，「不列塔尼變種毒株」被發現後，外界開始猜測，該地區的確診人數少，可能與新變種毒株能逃過核酸檢測有關。

專家們的初步研究結果顯示，「le variant breton」毒株的毒性或傳染性比此前已在全球各地發現的其他變種毒株更強。

目前，科學家們正在針對這款新的變種毒株做進一步風險研究，驗證該毒株對已開發的疫苗以及曾感染病毒者體內抗體的反應。

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