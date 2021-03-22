結褵66年...美國老夫婦染疫病重 15分鐘內先後過世

美國佛州88歲比爾與92歲艾絲特老夫婦（Bill and Esther Ilnisky）結婚66年，兩人在感染武漢肺炎後病情惡化，於15分鐘內先後過世。（美聯社）

2021/03/22 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州88歲比爾與92歲艾絲特老夫婦（Bill and Esther Ilnisky）結褵66年，兩人在感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後病情逐漸惡化，本月於棕櫚灘郡臨終關懷中心15分鐘內先後過世。

據《美聯社》報導，在密西根州底特律長大的比爾，16歲時就決定奉獻上帝，進入密蘇里州斯聖經學院學習。由於他在附近的教堂講道時，需要1名鋼琴演奏者協助，朋友得知後便推薦了來自印第安納州的同學艾絲特，兩人就此相識並墜入愛河。

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在聖經學院畢業並和艾絲特舉行婚禮後，比爾於美國中西部開設了教堂，1950年代後期，夫婦倆帶著教徒前往牙買加傳教，於當地島嶼蒙特哥貝（Montego Bay）管理教堂長達10年之久。

這段期間內，比爾與艾絲特夫婦在邁阿密寄養家庭收養了2歲的莎拉（Sarah Milewski），也就是他們兩人的獨女。之後，比爾全家又移居黎巴嫩向大學生宣教，但1975年由於基督教派與穆斯林之間爆發衝突，比爾住處外接連有兩顆炸彈爆炸，公寓牆壁上更是彈痕累累。

有鑑於情況越來越嚴峻，比爾帶著家人在1976年搭上撤僑的最後1架飛機，回到美國不久比爾便前往佛州西棕櫚灘擔任牧師，就此在妻子的協助下發揚教義直到3年前退休。

女兒莎拉透露，去年武肺疫情爆發時，父母都有採取預防措施，但最終還是雙雙染疫，雖然一開始的狀況良好，之後卻每下愈況，2月27日住進了棕櫚灘郡臨終關懷中心。

當地時間3月1日上午10時15分，艾絲特先一步離世，比爾則在15分鐘後永遠地閉上了眼睛。莎拉說，爸媽始終都在一起，所以也結伴離開了。

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