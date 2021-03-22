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    菅義偉4月將與拜登會面 專家：預計對北京立場會更強硬

    日本首相菅義偉4月出訪白宮，成為首位與拜登會面的外國元首。（路透）

    日本首相菅義偉4月出訪白宮，成為首位與拜登會面的外國元首。（路透）

    2021/03/22 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相菅義偉將在4月出訪白宮，與美國總統拜登會面，菅義偉也將成為拜登上任後首位會面的外國元首，而在兩人會面前，美國與日本已經藉由美日印澳「四方安全對話」、「2+2會談」進行會談。專家認為，從菅義偉政府與拜登政府的互動來看，菅義偉可能會轉為對北京採取更強硬的立場。

    根據《美國之音》報導，華府智庫史汀生研究中心日本研究項目主任辰己由紀指出，菅義偉在此次訪問的首要任務，是確保美國和日本在菅義偉所認為重要的問題上達成一致，包括應對中國和北韓的安全挑戰，以及美日兩國在應對武肺疫情之間的合作。而有別於先前川普與安倍晉三之間的美日關係，辰己由紀認為，在拜登領導之下的美日同盟將會更像川普執政前的樣子，美日兩國在各個層面保持密切協調。

    辰己由紀指出，在北京與華府之間尋找平衡，對菅義偉來說很棘手，但從菅義偉政府與拜登政府的互動來看，菅義偉會轉為對北京採取更強硬的立場，而拜登政府的對中政策也和日本有點類似，在堅持對北京強硬以及尋求在某些領域合作上取得平衡。

    針對日本與中國之間的關係，美國喬治梅森大學政府暨國際事務學院副院長萬明教授指出，日本在「四方安全對話」的4國中是和中國關係最「平靜」的，日中關係在幾年前十分糟糕，然而日中雙方都努力改善兩國關係，未來會如何發展仍有待觀察。萬明認為，日本將會繼續在美中之間取得某種平衡，這也意味著日本不希望日中關係變得比美中關係還糟，因為這樣會使得日本要在美中兩國之間取得平衡更加困難。

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