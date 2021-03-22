愛國者治港！ 香港教育局向中小學派發「我的家在中國」

香港教育局長楊潤雄表示，將向全港中小學派發中國國情教育讀本「我的家在中國」，做為教學輔助材料。（擷取自中新網訪問影片）

2021/03/22 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港教育局長楊潤雄表示，將向全港中小學派發中國國情教育讀本「我的家在中國」，做為教學輔助材料，以落實港版國安法與中國「愛國者治港」政策，並將在4月份以此為素材，舉辦首屆小學中國歷史和文化常識問答比賽，屆時可能會透過電視轉播比賽。

香港媒體報導，最新版的「我的家在中國」由北京師範大學特聘教授、全國德育學術委員會理事長檀傳寶主編，涵蓋6大範疇，包括山河、湖海、節日、民族、道路、城市；每個範疇有8本書，合計共48本，已於2017年在港澳地區發行。

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新華網報導，「我的家在中國」是專門為港澳台青少年「量身定制」，是「精心打造的優質國情畫本」，以不同範疇展現「歷史悠久、朝氣蓬勃的美麗中國」，讓青少年了解中國歷史及文化。

楊潤雄向中國官方媒體「中國新聞社」表示，編撰教材、引入課外讀物供教師參考，是教育局的工作重點之一；局方將免費派發「我的家在中國」予全港中小學，讓學生可以閱讀，教師在準備教材時亦有更多資料供參考，做為教學輔助。

楊潤雄認為，「愛國者治港」是合理要求，教育局正透過修改學校課程、提供教材指引、增課外活動等多種管道，從教育層面培養學生的國家觀念和身分認同。他還憶述自己在多年前與學生前往南京考察交流，在參觀南京大屠殺紀念館時，看到相關的歷史圖片等事實及證據時感到震撼。

在中國政府喊出「愛國者治港」後，香港教育局2月4日公布「國家安全教育」指引及課程安排，將透過學校課程、教材指引、課外活動等多種管道，培養學生的國家觀念和身份認同，也會在中文科，中國史科或地理科等不同科目滲入「重要價值觀」。

香港教育局長楊潤雄表示，將向全港中小學派發中國國情教育讀本「我的家在中國」，做為教學輔助材料。（擷取自中新網訪問影片）

香港教育局長楊潤雄表示，將向全港中小學派發中國國情教育讀本「我的家在中國」，做為教學輔助材料。（擷取自中新網訪問影片）

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