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    武漢肺炎》全球搶接種疫苗 美不少共和黨支持者就是不想打

    美國不少共和黨支持者揚言，除非被關入監獄，否則不會接種疫苗。（歐新社檔案照）

    美國不少共和黨支持者揚言，除非被關入監獄，否則不會接種疫苗。（歐新社檔案照）

    2021/03/21 23:16

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在全美仍受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，中央政府不斷呼籲大眾接種疫苗的同時，在共和黨支持者居多的美國西維吉尼亞州，竟有不少民眾拒絕接種疫苗，甚至揚言除非被關入監獄，否則不會接種疫苗。

    根據法新社報導，家住在西維吉尼亞州柏克萊郡馬丁斯堡（Martinsburg）疫苗接種中心旁邊的恩格爾（Todd Engle）表示，他們不信任衛生部門，除非把他們關進監獄，否則他們不會接種武漢肺炎疫苗。

    據報導，西維吉尼亞州是共和黨鐵票倉，也是全美最貧窮的地區，多達68％的選民去年11月投給川普。民調數據也指出，全美約有41％的共和黨支持者表示，他們不會接種疫苗；民主黨支持者僅有11％不願接種。

    但也不是所有西維吉尼亞人都是疫苗懷疑論者，護理師格雷（Angela Gray）表示，她每天大約會注射1500劑疫苗，已經有許多共和黨支持者接種疫苗。不少該州的共和黨政務官也出面宣傳疫苗的安全性與有效性，並率先接種。

    喬治華盛頓大學（George Washington University）疫苗爭議專家強生（Neil Johnson）表示，認定主流媒體誇大疫情、傷害川普的想法，與長久以來對疫苗抵抗力與政府的不信任，都是民眾不願施打疫苗的因素，而去年的選舉，也導致不信任感也在政治層面產生影響。

    強生指出，疫苗的接種關乎於能否達到群體免疫，不願立刻接種疫苗的人，將為美國帶來巨大的風險。

    川普過去時常淡化新冠病毒的危險性，直到16日才公開呼籲支持者接種疫苗。但柏克萊郡的共和黨俱樂部出納專員米勒（Christine Miller）認為，川普的表態來得太晚，支持者們都已經做出決定，像她便已決定不冒嚴重副作用的風險，暫時不接種疫苗。

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