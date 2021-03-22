為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本千葉縣知事選舉 43歲熊谷俊人大幅領先

    熊谷俊人（中）2009年6月首度當選千葉市長，當時年僅31歲，成為全日本最年輕市長。（法新社資料照）

    熊谷俊人（中）2009年6月首度當選千葉市長，當時年僅31歲，成為全日本最年輕市長。（法新社資料照）

    2021/03/22 00:26

    〔中央社〕日本千葉縣知事森田健作在擔任3屆共12年的知事後下個月4日卸任，千葉縣今天舉行知事選舉，無黨籍、43歲的前千葉市長熊谷俊人大幅領先。

    千葉縣今天舉行知事選舉投開票，當選人將於4月5 日就任千葉縣知事。無黨籍的前千葉市長熊谷俊人的選票大幅領先對手，當選機率頗高，熊谷可望成為僅次於北海道知事鈴木直道（40歲）第2年輕的知事。

    這次千葉縣知事選舉參選者除熊谷之外，還有無黨籍但受執政黨自民黨推薦，41歲的前自民黨籍千葉縣議員關政幸、無黨籍但受日本共產黨推薦的57歲金光理惠等7人。

    熊谷擔任了3屆共12年的千葉市長，為了參選千葉縣知事選舉於本月辭去千葉市長職務。他表示自己有豐富的行政經驗，將進行縣政改革，因為具有壓倒性的知名度，所以在這次選戰中一路領先。

    熊谷在這場選戰受到最大在野黨立憲民主黨籍千葉縣議團、聯合執政的自民黨及公明黨的部分國會議員支持，也獲得千葉縣醫師聯盟等民間團體等力挺。

    另一方面，今天千葉市同時舉行市長選舉，47歲的前副市長神谷俊一擊敗兩位新面孔候選人首度當選千葉市長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日千葉縣民眾快哭了！知事選舉政見發表 小丑大戰想婚阿伯
    2021/03/13 16:52

    日千葉縣民眾快哭了！知事選舉政見發表 小丑大戰想婚阿伯

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    國際今日熱門
    川普預言成真！外媒爆拜登上任後 CNN收視率慘跌
    2021/03/21 06:38

    川普預言成真！外媒爆拜登上任後 CNN收視率慘跌

    鯨魚祖先竟然是「小鹿」！花了5千萬年演化而來
    2021/03/21 07:47

    鯨魚祖先竟然是「小鹿」！花了5千萬年演化而來

    德逾萬人上街抗議防疫限制 警動用水柱警棍驅散
    2021/03/21 02:30

    德逾萬人上街抗議防疫限制 警動用水柱警棍驅散

    中網全怒了！解放軍女軍官勾人夫 高調嗆原配當小三「我有爽呀」
    2021/03/21 06:32

    中網全怒了！解放軍女軍官勾人夫 高調嗆原配當小三「我有爽呀」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播