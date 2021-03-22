日本千葉縣知事選舉 43歲熊谷俊人大幅領先

熊谷俊人（中）2009年6月首度當選千葉市長，當時年僅31歲，成為全日本最年輕市長。（法新社資料照）

2021/03/22 00:26

〔中央社〕日本千葉縣知事森田健作在擔任3屆共12年的知事後下個月4日卸任，千葉縣今天舉行知事選舉，無黨籍、43歲的前千葉市長熊谷俊人大幅領先。

千葉縣今天舉行知事選舉投開票，當選人將於4月5 日就任千葉縣知事。無黨籍的前千葉市長熊谷俊人的選票大幅領先對手，當選機率頗高，熊谷可望成為僅次於北海道知事鈴木直道（40歲）第2年輕的知事。

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這次千葉縣知事選舉參選者除熊谷之外，還有無黨籍但受執政黨自民黨推薦，41歲的前自民黨籍千葉縣議員關政幸、無黨籍但受日本共產黨推薦的57歲金光理惠等7人。

熊谷擔任了3屆共12年的千葉市長，為了參選千葉縣知事選舉於本月辭去千葉市長職務。他表示自己有豐富的行政經驗，將進行縣政改革，因為具有壓倒性的知名度，所以在這次選戰中一路領先。

熊谷在這場選戰受到最大在野黨立憲民主黨籍千葉縣議團、聯合執政的自民黨及公明黨的部分國會議員支持，也獲得千葉縣醫師聯盟等民間團體等力挺。

另一方面，今天千葉市同時舉行市長選舉，47歲的前副市長神谷俊一擊敗兩位新面孔候選人首度當選千葉市長。

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