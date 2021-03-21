稱武漢肺炎是「中共病毒」拒認罪 中國退休教授下場慘

北京科技大學69歲的退休教授陳兆志因為在網路上公開談論疫情，並稱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為「中共病毒」，去年2月就遭到羈押至今。（取自微博）

2021/03/21 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕北京科技大學69歲的退休教授陳兆志因為在網路上公開談論疫情，並稱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為「中共病毒」，去年2月就遭到羈押至今。近期中國法院針對此案開庭，陳兆志的辯護律師透露，檢方建議量刑兩年半。

綜合媒體報導，儘管具體罪證不明，但外界相信陳兆志是因發表疫情言論被捕，去年他因被控「尋釁滋事」罪名遭羈押至今，直到18日北京海淀法院才開庭審理，儘管他已經70歲，腦部也有退化症狀，但檢方仍建議量刑兩年半。陳兆志的辯護律師馬綱權受《自由亞洲電台》訪問時指控法院根本不讓陳多說，且明明是公開審判，卻僅允許陳的女兒到場旁聽。

請繼續往下閱讀...

一位馬姓男子在陳兆志被羈押後，就不斷為他四處奔走。馬痛批，陳兆志一天都不該被關，憲法規定公民有言論自由，陳不過發表個人言論，公安沒權力抓他，即便患有老年癡呆症的陳有罪，也不該被罰。

據報導，陳兆志被捕後，辦案人員多次勸他認罪，但陳堅持不從，表示只是行使言論自由的權力；另外，陳兆志有腦退化症、高血壓、腦梗塞等多種疾病，家人曾申請交保候審，但被警方拒絕。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法