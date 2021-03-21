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    湧現大量遊客無視防疫規定暴走轟趴 邁阿密宣布進入緊急狀態

    美國邁阿密海灘近日人潮爆多，場面一度失控，迫使當局宣布進入緊急狀態。（歐新社）

    美國邁阿密海灘近日人潮爆多，場面一度失控，迫使當局宣布進入緊急狀態。（歐新社）

    2021/03/21 19:47

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美持續嚴峻，儘管政府宣導減少群聚，但佛州熱門景點「邁阿密海灘」（Miami Beach）遊客不減，加上近日部分美國大學放春假，人潮大增，外媒報導的畫面就能看出滿是密密麻麻的人群。對此當局宣布進入緊急狀態，實施宵禁並強制驅離群眾，還逮捕多名失控的遊客。

    根據《路透》報導，位於邁阿密戴德郡的城市「邁阿密海灘」，一直是熱門景點，且因疫情緣故，邁阿密海灘相較於美國其他地區防疫規定較寬鬆，因此十分吸引各地遊客；加上近期美國部分大學開始放春假，各地人潮近幾日瘋狂湧入這座城市，其中邁阿密海灘建築區 （Art Deco Historic District）昨天（20日）更是密密麻麻盡是遊客。

    對此，邁阿密海灘市長蓋柏（Dan Gelber）苦不堪言，指遊客來得太多，而且完全不遵守防疫規定；現場甚至還能看到多名穿著清涼的女遊客熱舞，遊客群聚的狀況宛若一場大型嘉年華會，街上到處擠滿了人，場面一度失控。

    當局還表示，19日晚間還有遊客對空鳴槍，引發不小騷動，過多的人潮加上依舊嚴峻的疫情，迫使蓋柏宣布邁阿密海灘進入緊急狀態，警方也在當地時間20日晚間8點（台灣時間21日上午8點）左右實施宵禁，但還是有不少年輕遊客無視禁令，警方只得動用胡椒噴霧彈，強制驅離群眾，並帶走數名暴走遊客。

    邁阿密海灘警方表示，截至21日凌晨，至少逮捕了10多名違反宵禁的民眾，並稱強勢執法後，有起到疏散群眾的效果。另外在週四（18日）及週五（19日），也逮捕多名來自外地的遊客。蓋柏表示，未來72小時會繼續持行晚間8點開始的宵禁令，今天將與市政官員討論是否延長禁令時間。

    邁阿密海灘遊客無視防疫規定，失控現場宛若一場大型嘉年華會，還可以看到穿著清涼的女遊客爬上車子熱舞。

    邁阿密海灘遊客無視防疫規定，失控現場宛若一場大型嘉年華會，還可以看到穿著清涼的女遊客爬上車子熱舞。

    警方20日晚間8點實施宵禁，還動用胡椒噴霧彈強制驅離群眾，並逮捕數名暴走遊客。（路透）

    警方20日晚間8點實施宵禁，還動用胡椒噴霧彈強制驅離群眾，並逮捕數名暴走遊客。（路透）

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