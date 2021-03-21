武肺起源遲未定論 彭博：專家恐將中國野味市場視作病毒傳播源

《彭博》報導指出，世衛將提出的溯源調查報告，擬將中國野味市場視為疫情爆發源頭。（法新社檔案照）

2021/03/21 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）今年初前往中國武漢進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）溯源調查，原本要在3月中旬公布，現在又延後至下旬，再次引起國際質疑調查的獨立性。而據《彭博》報導指出，儘管對病毒來源還未有定論，但報告擬將中國野味市場視為可能的病毒「傳播來源」（transmission source）。

根據《彭博》21日報導，自武肺疫情爆發，中國武漢被視為最有可能的病毒起源地，參與溯源調查的科學家目前提出4種可能的疫情爆發假說。其中包括北京甩鍋指武肺病毒是透過受汙染的進口食物傳入中國，以及美前總統川普指控武肺病毒係由武漢實驗室意外洩漏出去，此二項假說備受爭議。

請繼續往下閱讀...

而專家認為最有可能的假說，應是中國野味市場散播病毒。參與世衛調查及研究成員達斯札克（Peter Daszak）日前就向美國《全國公共廣播電台》（National Public Radio，NPR）表示，中共為實現脫貧，20年來力推讓農村人口捕捉野生動物，再以人工飼養提供食用的計劃；且中國每年在野味、毛皮及中藥有高達5200億人民幣（約新台幣2.2兆）的產值。

達斯札克進一步表示，武漢的華南海鮮批發市場販售的動物容易受武肺病毒感染成為傳播管道，例如病毒從被視為主要來源的蝙蝠傳染給人類，和當年SARS傳播方式類似。同是世衛調查團成員的古柏曼斯（Marion Koopmans）則將華南海鮮市場中的鼬獾與兔子列為疑似帶有並傳播武肺的動物；另名成員德懷爾（Dominic Dwyer）也指出，目前證據顯示華南海鮮市場的確是讓疫情擴大的地方，但不一定是病毒發源地。

然而《彭博》的報導表示，世衛將提出的報告還未對病毒來源有定論，專家學者計劃在中國境內外進行更多研究，以了解武肺病毒如何形成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法