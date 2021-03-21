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    武漢肺炎》遊客擠爆 邁阿密海灘發布緊急狀態實施宵禁

    人潮湧入美國邁阿密海灘歡度春假。當地政府憂心疫情擴散，實施宵禁。（歐新社）

    人潮湧入美國邁阿密海灘歡度春假。當地政府憂心疫情擴散，實施宵禁。（歐新社）

    2021/03/21 18:57

    〔中央社〕大批民眾今天擁入美國佛羅里達州邁阿密海灘（Miami Beach）慶祝春假，由於人潮過多場面失控，當局宣布緊急狀態，並實施宵禁。

    來此地度春假的遊客已是連兩年玩得有點掃興，去年3月是因為疫情剛開始蔓延，今年則是因為當局管不動破壞力十足的群眾而祭出管制措施。

    當局今天宣布，晚間8時後，邁阿密夜生活重鎮南海灘（South Beach）不能有遊客逗留，餐廳也必須打烊。

    儘管警方試圖阻止民眾在海灘飲酒，從德州來度假的學生培瑞斯（John Perez）仍然大剌剌地在沙灘上和朋友們開懷暢飲。培瑞斯說：「爛死了。你知道的，在這裡很好玩，天氣溫和，還有沙灘。」

    除了宵禁，連接邁阿密海灘到邁阿密本島的3座橋梁晚間10時至隔天凌晨6時停止開放，只有住戶、工作人員和旅館住客可以進入。

    警方今晚公布的空拍照顯示，邁阿密主要走廊海洋大道（Ocean Drive）在宵禁實施2小時後空無一人。

    邁阿密海灘春假期間人潮難以管控的情況並不稀奇，但在約13%美國居民已接種疫苗下，今年度假氣氛特別歡樂，大家普遍有種疫情已獲控制的錯覺。

    德州來的另一個學生羅布（Jalen Rob）告訴法新社：「你們大家就去接種疫苗嘛，這樣你們就可以來這裡，和我們一樣擁有快樂時光，因為我們已經接種了，寶貝。」

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    人潮湧入美國邁阿密海灘歡度春假，在街頭狂歡，徹夜不止。當地政府憂心疫情擴散，實施宵禁。（歐新社）

    人潮湧入美國邁阿密海灘歡度春假，在街頭狂歡，徹夜不止。當地政府憂心疫情擴散，實施宵禁。（歐新社）

    人潮湧入美國邁阿密海灘。當地政府憂心疫情擴散，實施宵禁。（歐新社）

    人潮湧入美國邁阿密海灘。當地政府憂心疫情擴散，實施宵禁。（歐新社）

    美國佛州邁阿密海灘政府面對大量人潮湧入，憂心疫情擴散，實施宵禁，連夜強制驅散、逮人。（路透）

    美國佛州邁阿密海灘政府面對大量人潮湧入，憂心疫情擴散，實施宵禁，連夜強制驅散、逮人。（路透）

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