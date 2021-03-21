地球上最大動物鯨魚祖先曝光！千萬年前「小鹿」演化而來

藍鯨不僅是地球上現存體型最大的動物，也是地球史上最大的動物之一。（路透檔案照）

2021/03/21 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕地球上現存最大的動物為藍鯨，而有科學家發現，鯨魚是5000萬年前的「小鹿」演化而來，牠們用4隻腳行走於古代印度，吃著鮮花和素果，生活在河流附近，為躲避掠食者最終完全在水中生活。

根據《發現雜誌》（Discover Magazine）報導，5000萬年前，所有鯨類動物的祖先都是名為「印原豬」（Indohyus）的小動物，牠們用4隻腳在沼澤中跋涉，外型看起來像有著長尾巴的「小鹿」，研究鯨類進化的美國東北俄亥俄州醫科大學（NEOMED）科學家戴維森（Hans Thewissen）說，「牠們的體型不過是一隻貓的大小」。

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大約在5000萬年前的始新世，印原豬這種動物居住在目前的印度、巴基斯坦一帶，牠們吃著鮮花和素果，生活在河流附近，河道是牠們的逃生路線，用來躲避陸地上或空中的掠食者，戴維森從化石骨骼發現，牠們的花了很多時間待在水中，構造類似河馬骨質，有助於在河中行走時減輕重量。

戴維森指出，印原豬進化的後代叫「巴基鯨」（Pakicetus），開始出現更貼近水的生活方式，牠們不再「茹素」，而是開始長出尖銳的牙齒吃肉，在距今4900至4200萬年，牠們開始演化出不同構造，嘗試不同的生活方式，有些成為「雷明頓鯨」（remingtonocetids），開始可以長距離游泳，牠們的化石看起來像海獅。

而這些生物在距今4200萬至3400萬年前滅絕，現代鯨類的祖先開始出現，並演化成鬚鯨和齒鯨，區別在於牠們的食性，鬚鯨喜愛磷蝦之類的微小生物，齒鯨經常使用回聲定位來捕食獵物。

5000萬年前，所有鯨類動物的祖先都是名為「印原豬」（Indohyus）的小動物。（法新社）

科學家從化石骨骼發現，牠們的花了很多時間待在水中，構造類似河馬骨質，有助於在河中行走時減輕重量。（法新社）

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