東澳暴雨成災 雪梨大壩滿溢 當局急疏散居民

2021/03/20 20:51

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲東部連日豪雨成災,雪梨主要水源來源的瓦拉甘巴大壩(Warragamba Dam)已在今(20)日下午開始溢水,新南威爾斯洲內另外幾處水壩也即將滿溢,澳洲政府已對大雪梨地區發佈洪災警告,並開始疏散沿岸居民。

綜合路透、澳洲廣播公司(ABC)報導,新南威爾斯州州長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)形容新南威爾斯州正在面臨「長期天氣事件」,她說,「我真的不願再對本州居民說這些,但這會是我們很艱難的1週,雨勢或許要到下週四或週五才會止歇。」

請繼續往下閱讀...

新南威爾斯洲水利局(WaterNSW)表示,境內的尼皮恩大壩(Nepean dam)、卡塔拉克特大壩(Catarac dam)、科爾多大壩(Cordeaux Dam)、雅芳大壩(Avon dam)也都非常有可能會溢水。

位於新南威爾士州東北的曼寧河(Manning River)河水也在塔瑞鎮(Taree)與溫厄姆鎮(Wingham)等地區氾濫成災,塔瑞鎮內的一棟房屋甚至還被洪水沖走。

Incredible, but devastating footage of a house floating down the Manning River at Taree.????Tanya Cross #NSWfloods pic.twitter.com/KTggPpvlWO

Warragamba dam has started to spill. With heavy rainfall persisting, we are also expecting to see spills at Nepean, Cataract, Cordeaux and Avon dams.

For weather forecasts and flood warnings, visit https://t.co/2GW553xMtn

For emergency information, visit https://t.co/7v9ukIZgQB pic.twitter.com/eainGUuCaw