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    日本東北晚間發生規模7.2地震 已發海嘯警報

    日本東北外海當地時間今（20）日晚間6點09分，發生規模7.2的強震，震源深度約60公里、最大震度5強。（圖擷取自日本氣象廳）

    日本東北外海當地時間今（20）日晚間6點09分，發生規模7.2的強震，震源深度約60公里、最大震度5強。（圖擷取自日本氣象廳）

    2021/03/20 18:40

    首次上稿17:34
    更新時間18:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東北外海當地時間今（20）日晚間6點09分（台灣時間17時9分），發生規模7.2的強震，震源深度約60公里、最大震度5強，而日本氣象廳也對宮城縣發布海嘯警報，提醒民眾注意；稍晚日本內閣官防會出面召開記者會說明地震災情。

    綜合日媒報導，根據日本氣象廳資料顯示，目前觀測到的最大震度為仙台市宮城野區、宮城縣石卷市、宮城縣岩沼市、宮城縣登米市、宮城縣東松島市、宮城縣大崎市等的震度5強；而岩手縣大船渡市、岩手縣一關市、岩手縣住田町、仙台市青葉區等為震度5弱。

    目前各地陸續傳出災情，日本氣象廳也隨即在6點11分發佈海嘯警報，預估海嘯高度約1公尺。報導指出，福島第一核電、第二核電廠已確認沒有異常、宮城縣女川核電廠已停止營運，東電正在確認鎮狀況。

    另外，宮城縣栗原市有200戶停電，稍早JR東日本也宣布東北新幹線停駛，福島縣部分高速公路也因地震因素關閉，而緊鄰宮城縣的岩手縣大船渡市也已緊急設立69個避難所。

    日本氣象廳已於當地時間7點31分解除海嘯警報。

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