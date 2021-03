拜登3摔畫面瘋傳！國外網友發揮創意狂PO惡搞圖

拜登3摔畫面瘋傳,畫面隨即在全球各大媒體瘋傳,國外網友也發揮創意狂PO惡搞圖。(美聯社)

2021/03/20 15:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登週五準備搭乘空軍一號時,竟在登機梯上連續絆倒3次,畫面隨即在全球各大媒體瘋傳,不僅川普之子小川普(Donald Trump Jr.)PO惡搞影片開酸,網友也發揮創意PO出各種惡搞圖片與影片,引發一陣風潮。

綜合媒體報導,現年78歲的拜登是美國史上最年長的總統,身體狀況一向是外界關注的重點,當他在當地時間週五準備搭乘空軍一號前往亞特蘭大時,竟在登機梯上連續踩空3次,吸引各大媒體報導此事,不僅敵對陣營川普之子小川普在推特PO文開酸,網友也開始一系列惡搞改圖、改影片,造成一股風潮。

請繼續往下閱讀...

有推特網友將拜登摔倒的影片,惡搞成拜登低頭坐在老人專用升降椅上面,一路慢慢滑上空軍一號;也有美式足球相關的帳號,將球員P圖P上摔倒的拜登前方,笑稱「沒人能從美國美式足球聯盟的衝鋒手中逃脫」(No one is safe from the NFL's rushing leader);還有網友將火影忍者的佐助P圖P上去,稱「拜登對佐助是最偉大的動漫大戰」(Joe Biden vs Sasuke was the greatest anime battle)。

Probably due to the high influx of new Biden memes.pic.twitter.com/2PMvO7lxWt https://t.co/Khb7rw4KeV — Benny (@bennyjohnson) March 19, 2021

No one is safe from the NFL's rushing leader #Bidenfall pic.twitter.com/0ppvftH47N — Pro Football Network (@PFN365) March 19, 2021

Joe Biden vs Sasuke was the greatest anime battle. Don't @ me.#Bidenfall pic.twitter.com/UyJwSzhAsA — ???????????????? (@ColadaDerrick) March 19, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法