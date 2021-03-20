拜登3摔畫面瘋傳！國外網友發揮創意狂PO惡搞圖

拜登3摔畫面瘋傳，畫面隨即在全球各大媒體瘋傳，國外網友也發揮創意狂PO惡搞圖。（美聯社）

2021/03/20 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登週五準備搭乘空軍一號時，竟在登機梯上連續絆倒3次，畫面隨即在全球各大媒體瘋傳，不僅川普之子小川普（Donald Trump Jr.）PO惡搞影片開酸，網友也發揮創意PO出各種惡搞圖片與影片，引發一陣風潮。

綜合媒體報導，現年78歲的拜登是美國史上最年長的總統，身體狀況一向是外界關注的重點，當他在當地時間週五準備搭乘空軍一號前往亞特蘭大時，竟在登機梯上連續踩空3次，吸引各大媒體報導此事，不僅敵對陣營川普之子小川普在推特PO文開酸，網友也開始一系列惡搞改圖、改影片，造成一股風潮。

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有推特網友將拜登摔倒的影片，惡搞成拜登低頭坐在老人專用升降椅上面，一路慢慢滑上空軍一號；也有美式足球相關的帳號，將球員P圖P上摔倒的拜登前方，笑稱「沒人能從美國美式足球聯盟的衝鋒手中逃脫」（No one is safe from the NFL's rushing leader）；還有網友將火影忍者的佐助P圖P上去，稱「拜登對佐助是最偉大的動漫大戰」（Joe Biden vs Sasuke was the greatest anime battle）。

Probably due to the high influx of new Biden memes.pic.twitter.com/2PMvO7lxWt https://t.co/Khb7rw4KeV — Benny （@bennyjohnson） March 19, 2021

No one is safe from the NFL's rushing leader #Bidenfall pic.twitter.com/0ppvftH47N — Pro Football Network （@PFN365） March 19, 2021

Joe Biden vs Sasuke was the greatest anime battle. Don't @ me.#Bidenfall pic.twitter.com/UyJwSzhAsA — ???????????????? （@ColadaDerrick） March 19, 2021

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