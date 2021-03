拜登搭空軍一號連三摔 「嘲笑川普步履蹣跚」歷史畫面被翻出

2021/03/20 13:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登週五準備搭乘空軍一號時,竟在登機梯連續跌倒3次,健康狀況引發外界討論,作為拜登的敵方,保守派人士紛紛挖出拜登以前嘲笑前總統川普步履蹣跚的畫面。

《福斯新聞》報導,見到拜登跌倒消息,美國保守派媒體人、政治評論家紛紛貼出拜登以前嘲笑川普的畫面。去年9月,川普在西點軍校發表談話,結束後小心翼翼地、緩緩走下坡道,當時外界擔心川普的身體狀況,拜登受訪時則表示,「看看他的腳步、再看看我的腳步,看我是怎麼跑上坡道,他是如何步履蹣跚的走下坡道」。

川普之子小川普(Donald Trump Jr.)也開酸,「我記得川普曾因為抓著扶手被媒體抨擊,拜登一再跌倒,但我確定(媒體眼中)他是健康的」。

FLASHBACK -> Biden mocks Trump's ramp walk at West Point and claims he's stronger: "Look at how he steps and look at how I step. Watch how I run up ramps and he stumbles down ramps. Come on." pic.twitter.com/U7CL0dBSQA