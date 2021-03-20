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    拜登搭空軍一號連三摔 「嘲笑川普步履蹣跚」歷史畫面被翻出

    美國總統拜登週五準備搭乘空軍一號時，竟在登機梯連續跌倒3次，讓外界擔心他的健康狀況。（路透）

    美國總統拜登週五準備搭乘空軍一號時，竟在登機梯連續跌倒3次，讓外界擔心他的健康狀況。（路透）

    2021/03/20 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登週五準備搭乘空軍一號時，竟在登機梯連續跌倒3次，健康狀況引發外界討論，作為拜登的敵方，保守派人士紛紛挖出拜登以前嘲笑前總統川普步履蹣跚的畫面。

    《福斯新聞》報導，見到拜登跌倒消息，美國保守派媒體人、政治評論家紛紛貼出拜登以前嘲笑川普的畫面。去年9月，川普在西點軍校發表談話，結束後小心翼翼地、緩緩走下坡道，當時外界擔心川普的身體狀況，拜登受訪時則表示，「看看他的腳步、再看看我的腳步，看我是怎麼跑上坡道，他是如何步履蹣跚的走下坡道」。

    川普之子小川普（Donald Trump Jr.）也開酸，「我記得川普曾因為抓著扶手被媒體抨擊，拜登一再跌倒，但我確定（媒體眼中）他是健康的」。

    圖為川普在西點軍校畫面。（路透）

    圖為川普在西點軍校畫面。（路透）

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