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    被爸爸用小白球擊倒！ 川普長子轉發惡搞影片狠酸拜登

    美國史上最年長總統拜登，於當地時間週五準備搭機時，在登機梯上連續摔倒3次。（法新社）

    美國史上最年長總統拜登，於當地時間週五準備搭機時，在登機梯上連續摔倒3次。（法新社）

    2021/03/20 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國史上最年長總統拜登，於當地時間週五準備搭機時，在登機梯上連續摔倒3次，畫面隨後在全球社群平台瘋傳，美國前總統川普的長子更轉發網友融合川普打高爾夫球的惡搞影片，開酸「這可不是風吹的」。

    拜登搭乘空軍一號前往亞特蘭大時，在登機梯上不慎踉蹌摔倒，雖然馬上站起繼續爬，卻又再度跌倒，最後還坐倒在地，畫面引發熱烈討論；對此，白宮表示拜登「100％沒事」，強調是因為當時外頭風非常大，幕僚自己都差點跌倒。

    網路上隨即出現惡搞影片，將川普打高爾夫球的畫面，搭配這段跌倒過程，剪成川普打出的小白球將拜登擊倒。川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）也在推特上轉發這段影片開酸，並寫道「這可不是風吹的。（It wasn’t the wind folks.）」

    這段影片讓不少美國網友不滿，認為他沒有禮貌、沒有家教，更有網友轉發過去川普步履蹣跚、緩慢走下坡道的影片反酸；但有人也提醒，當初拜登也曾嘲笑川普，並吹噓自己可以跑得多快。

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